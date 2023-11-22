Homem atropelado por carro em calçada tem alta hospitalar em Cachoeiro

Tiago está em casa desde o dia 13 de novembro. A esposa explica que, além de não sentir as pernas, o morador precisa usar uma sonda para necessidades fisiológicas e não consegue se sentar sozinho após o acidente, que ocorreu no dia 26 de outubro. “Está se adaptando, o processo é bem complicado. Estamos vivendo à espera de um milagre”, relata.

Na época, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o carro invadiu a calçada, no Centro de Cachoeiro, atropelou Tiago e quase atropelou uma criança e uma mulher. Na ocasião, a Polícia Militar informou que apenas um homem foi atingido. O consultor de vendas estava em um intervalo do trabalho quando foi atingido pelo veículo.

Explicação

No dia do acidente, o condutor do carro - que não teve o nome divulgado - relatou aos policiais que perdeu o controle da direção após uma vertigem. Ainda segundo o relato do motorista, quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto e freou o carro. Ao ver que atropelou uma pessoa, saiu do veículo para prestar socorro, mas entrou em estado de choque, pedindo para ser levado ao hospital. O motorista relatou ainda que tinha acabado de buscar o filho na escola, quando teve um apagão e tomou um susto com o grito da criança.

Procurada sobre a investigação do caso, a Polícia Civil informou, no dia 8 de novembro, que, para verificar se há investigação em curso, é necessário informar o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. "Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado".