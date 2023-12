Grave acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Rio Novo do Sul

Batida envolveu dois veículos, sendo um Spin e um Creta, que colidiram frontalmente no começo da tarde desta terça-feira (12)

Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas gravemente feridas na BR 101, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (12), por volta das 12h45, na altura do quilômetro 397.