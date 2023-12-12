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Colisão frontal

Grave acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Rio Novo do Sul

Batida envolveu dois veículos, sendo um Spin e um Creta, que colidiram frontalmente no começo da tarde desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 15:00

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

12 dez 2023 às 15:00
Carros colidem e pessoas são socorridas em estado grave na BR 101
Os veículos bateram de frente e 1uatro ocupantes se feriram Crédito: Divulgação/PRF
Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas gravemente feridas na BR 101, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (12), por volta das 12h45, na altura do quilômetro 397. 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atendeu a ocorrência, informou que o acidente envolveu uma colisão frontal entre os dois carros, após um deles (o veículo Creta) invadir a contramão e colidir com o outro (veículo Spin).
A Eco101 acionou guincho, ambulância e viatura de inspeção. Uma equipe de resgate do Samu/192 também atendeu a ocorrência, conduzindo as quatro vítimas para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda conforme informações da concessionária, o trânsito no local estava em sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado às 14h38.

Atualização

12/12/2023 - 5:30
Inicialmente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que três pessoas tinham sido socorridas ao hospital, mas, posteriormente, o número foi atualizado para quatro. Título e texto foram atualizados.

Carros colidem e pessoas são socorridas em estado grave na BR 101 em Rio Novo do Sul

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