Grave acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Rio Novo do Sul

Os veículos bateram de frente e 1uatro ocupantes se feriram Crédito: Divulgação/PRF

Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas gravemente feridas na BR 101, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (12), por volta das 12h45, na altura do quilômetro 397.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atendeu a ocorrência, informou que o acidente envolveu uma colisão frontal entre os dois carros, após um deles (o veículo Creta) invadir a contramão e colidir com o outro (veículo Spin).

A Eco101 acionou guincho, ambulância e viatura de inspeção. Uma equipe de resgate do Samu/192 também atendeu a ocorrência, conduzindo as quatro vítimas para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda conforme informações da concessionária, o trânsito no local estava em sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado às 14h38.

Atualização Inicialmente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que três pessoas tinham sido socorridas ao hospital, mas, posteriormente, o número foi atualizado para quatro. Título e texto foram atualizados.