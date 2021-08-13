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Na Capital

Fiat Strada pega fogo na Beira-Mar no Centro de Vitória

Veículo seguia em direção ao bairro Bento Ferreira e precisou parar em frente à Igreja Batista devido às chamas. Bombeiros foram acionados para a ocorrência da manhã desta sexta-feira (13)

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 09:29
Vitória
A Strada foi completamente consumida pelo fogo no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma Fiat Strada pegou fogo na manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Beira-Mar, na altura do Centro de Vitória, praticamente em frente à Igreja Batista. O veículo seguia no sentido Bento Ferreira, mas teve de parar devido às chamas. Uma faixa da pista ficou bloqueada e o trânsito foi desviado para somente uma via.
Pelas redes sociais, os Bombeiros informaram que uma unidade da corporação havia sido deslocada até o local para o controle das chamas. Imagens enviadas à reportagem mostram pessoas no entorno do veículo, já sem nenhum ocupante. Não há informações de feridos.
Vitória
Devido ao fogo, o trânsito no sentido Bento Ferreira foi interrompido nos dois sentidos Crédito: Carlos Alberto Silva
Como as chamas não foram controladas a tempo, o fogo rapidamente se espalhou e o fluxo precisou ser bloqueado antes do local onde a Strada era consumida pelas labaredas. Uma via foi liberada, já a outra permanece bloqueada por conta do veículo avariado. 
Assim que a unidade de combate à incêndio chegou, o fogo foi rapidamente controlado. O sargento Elifas, que atuou na contenção das chamas, explicou que o motorista tentou controlar a situação com o extintor do próprio carro, porém em vão. O incêndio apenas foi controlado por volta das 9h20 com a atuação dos Bombeiros.

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