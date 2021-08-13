Fiat Strada pega fogo na Beira-Mar no Centro de Vitória

Uma Fiat Strada pegou fogo na manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Beira-Mar, na altura do Centro de Vitória, praticamente em frente à Igreja Batista. O veículo seguia no sentido Bento Ferreira, mas teve de parar devido às chamas. Uma faixa da pista ficou bloqueada e o trânsito foi desviado para somente uma via.
Pelas redes sociais, os Bombeiros informaram que uma unidade da corporação havia sido deslocada até o local para o controle das chamas. Imagens enviadas à reportagem mostram pessoas no entorno do veículo, já sem nenhum ocupante. Não há informações de feridos.
Como as chamas não foram controladas a tempo, o fogo rapidamente se espalhou e o fluxo precisou ser bloqueado antes do local onde a Strada era consumida pelas labaredas. Uma via foi liberada, já a outra permanece bloqueada por conta do veículo avariado.
Assim que a unidade de combate à incêndio chegou, o fogo foi rapidamente controlado. O sargento Elifas, que atuou na contenção das chamas, explicou que o motorista tentou controlar a situação com o extintor do próprio carro, porém em vão. O incêndio apenas foi controlado por volta das 9h20 com a atuação dos Bombeiros.