Estudante é atropelada por moto em avenida de Cachoeiro; veja vídeo

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada no final da manhã desta quarta-feira (14) na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Imagens de câmeras de estabelecimentos da região mostram o momento em que a jovem é atingida por uma moto ao atravessar a faixa de pedestres. Segundo a Polícia Militar , ela foi socorrida ao Hospital Infantil de Cachoeiro com escoriações pelo corpo e dores na perna.

De acordo com a PM, o condutor da motocicleta permaneceu no local do acidente e estava devidamente habilitado. Ele relatou à Polícia que trafegava pela avenida, sentido ao bairro Campo Leopoldina, quando, na frente do cruzamento, havia um caminhão estacionado, em cima da faixa de pedestre, fazendo entrega de bebidas. O motociclista afirmou não ter visto a adolescente.

A PM informou que quando a guarnição chegou ao local, a adolescente encontrava-se caída na via, em cima da faixa pedestre, aguardando o socorro do Samu, que já havia sido acionado por populares que estavam no local.

Após atropelar a adolescente, o condutor da moto ainda colidiu com uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Ele sofreu pequenas escoriações e preferiu se deslocar por meios próprios para buscar atendimento médico.

Local tem histórico de acidentes

Um dos acidentes envolveu um carro e uma moto. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos envolvidos ficou ferido – a corporação não explicou em qual veículo a vítima estava. Os militares disseram que o homem estava lúcido e orientado, mas com suspeita de fratura de costela. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Acidentes foram na manhã do dia 3 de maio, na Avenida Aristides Campos, Crédito: Divulgação/Leitor

Ainda na manhã do mesmo dia, uma criança foi atropelada na Avenida Aristides Campo. Os Bombeiros explicaram que o condutor do veículo acionou o socorro da equipe. A corporação disse que o menino foi socorrido para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).

Falta de sinalização preocupa