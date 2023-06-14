Estudante é atropelada por moto em avenida de Cachoeiro; veja vídeo

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada no final da manhã desta quarta-feira (14) na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens de câmeras de estabelecimentos da região mostram o momento em que a jovem é atingida por uma moto ao atravessar a faixa de pedestres. Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida ao Hospital Infantil de Cachoeiro com escoriações pelo corpo e dores na perna.
De acordo com a PM, o condutor da motocicleta permaneceu no local do acidente e estava devidamente habilitado. Ele relatou à Polícia que trafegava pela avenida, sentido ao bairro Campo Leopoldina, quando, na frente do cruzamento, havia um caminhão estacionado, em cima da faixa de pedestre, fazendo entrega de bebidas. O motociclista afirmou não ter visto a adolescente.
A PM informou que quando a guarnição chegou ao local, a adolescente encontrava-se caída na via, em cima da faixa pedestre, aguardando o socorro do Samu, que já havia sido acionado por populares que estavam no local.
Após atropelar a adolescente, o condutor da moto ainda colidiu com uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Ele sofreu pequenas escoriações e preferiu se deslocar por meios próprios para buscar atendimento médico.
Local tem histórico de acidentes
Essa não é a primeira vez que acidentes parecidos acontecem no local: uma criança e um homem ficaram feridos no dia 3 de maio deste ano, após duas ocorrências diferentes.
Um dos acidentes envolveu um carro e uma moto. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos envolvidos ficou ferido – a corporação não explicou em qual veículo a vítima estava. Os militares disseram que o homem estava lúcido e orientado, mas com suspeita de fratura de costela. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda na manhã do mesmo dia, uma criança foi atropelada na Avenida Aristides Campo. Os Bombeiros explicaram que o condutor do veículo acionou o socorro da equipe. A corporação disse que o menino foi socorrido para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).
Falta de sinalização preocupa
A Avenida Aristides Campos, onde os acidentes ocorreram, tem sido alvo de reclamações de moradores – que relatam falta de sinalização e riscos de acidentes na via. Leitores de A Gazeta enviaram vídeos de crianças que por pouco não foram atropeladas em um local que, segundo eles, deveria ter faixa de pedestres (veja abaixo).