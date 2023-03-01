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Batidas fortes

Em poucas horas, Norte do ES registra três acidentes de trânsito

As colisões ocorreram na tarde desta terça (28) nos municípios na BR 101 em São Mateus e Linhares, e outro no interior de Ecoporanga

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 21:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 fev 2023 às 21:15
Acidente ocorreu na localidade de Joaçuba, Ecoporanga, na tarde desta terça-feira (28).
Acidente ocorreu na localidade de Joaçuba, Ecoporanga, na tarde desta terça-feira (28). Crédito: Leitor | A Gazeta
A tarde desta terça-feira (28), foi marcada por três acidentes no Norte e Noroeste do Espírito Santo. As colisões ocorreram nos municípios na BR 101 em São Mateus e Linhares, e outro no interior de Ecoporanga.
Um caminhão se envolveu em um acidente na localidade de Joaçuba, Ecoporanga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento. Há informação inicial é de que há vítima, no entanto ainda não há detalhes sobre o número ou estados de saúde.
A Polícia Civil também informou que foi acionada e a ocorrência está em andamento. A reportagem procurou a Polícia Militar. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

Acidentes na BR 101

A BR 101 registrou dois acidentes nesta tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.
Em São Mateus, por volta das 17 horas, dois veículos colidiram no km 67 da rodovia. Nas imagens é possível ver que a parte da frente dos carros ficou destruída com o impacto da batida.
Dois veículos colidiram no km 67 da BR 101 em São Mateus
Dois veículos colidiram no km 67 da BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Em Linhares, um caminhão e um ônibus também colidiram no fim desta tarde. A PRF informou que ainda não há mais detalhes. Ninguém ficou ferido.
Caminhão e um ônibus também colidiram na BR 101 em Linhares
Um caminhão e um ônibus também colidiram na BR 101 em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

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