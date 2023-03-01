Em poucas horas, Norte do ES registra três acidentes de trânsito

Acidente ocorreu na localidade de Joaçuba, Ecoporanga, na tarde desta terça-feira (28). Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão se envolveu em um acidente na localidade de Joaçuba, Ecoporanga. Segundo o Corpo de Bombeiros , a ocorrência está em andamento. Há informação inicial é de que há vítima, no entanto ainda não há detalhes sobre o número ou estados de saúde.

A Polícia Civil também informou que foi acionada e a ocorrência está em andamento. A reportagem procurou a Polícia Militar. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

Acidentes na BR 101

A BR 101 registrou dois acidentes nesta tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

Em São Mateus, por volta das 17 horas, dois veículos colidiram no km 67 da rodovia. Nas imagens é possível ver que a parte da frente dos carros ficou destruída com o impacto da batida.

Dois veículos colidiram no km 67 da BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Em Linhares, um caminhão e um ônibus também colidiram no fim desta tarde. A PRF informou que ainda não há mais detalhes. Ninguém ficou ferido.