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Em Santa Leopoldina

Em menos de um dia, 2 motoristas morrem em acidentes na ES 080

Dois capotamentos foram registrados na rodovia estadual, sendo que uma pessoa morreu no ocorrido nesta quarta-feira (3); no dia anterior, o motorista de um caminhão também perdeu a vida no trecho
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 jul 2024 às 19:07

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 19:07

Um homem de 53 anos morreu após acidente na rodovia estadual ES 080, perto da zona rural Una de Santa Leopoldina, na manhã desta quarta-feira (3). A vítima conduzia uma caminhonete Mitsubishi L200 em direção a Cariacica quando bateu com o veículo em uma árvore e em uma placa de regulamentação, invadiu a contramão e ainda capotou, segundo a Polícia Militar.
O veículo chegou a ficar atravessado na via devido à batida. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que a rodovia ficou com uma faixa totalmente e a outra parcialmente.

Outra vítima

Este foi o segundo acidente em menos de um dia na mesma rodovia. Na tarde de terça-feira (2) um caminhão capotou na ES 080, na altura do bairro Colina Verde, também em Santa Leopoldina. O motorista, de 37 anos, ficou preso às ferragens e ao ser retirado pelo Corpo de Bombeiros já estava sem vida.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima de terça foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Já o corpo do acidente desta quarta-feira ainda será encaminhado ao DML para os mesmos trâmites. A Polícia Civil informou que o caso envolvendo o caminhão segue em investigação.

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