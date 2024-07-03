Em menos de um dia, 2 motoristas morrem em acidentes na ES 080

Um homem de 53 anos morreu após acidente na rodovia estadual ES 080, perto da zona rural Una de Santa Leopoldina , na manhã desta quarta-feira (3). A vítima conduzia uma caminhonete Mitsubishi L200 em direção a Cariacica quando bateu com o veículo em uma árvore e em uma placa de regulamentação, invadiu a contramão e ainda capotou, segundo a Polícia Militar.

O veículo chegou a ficar atravessado na via devido à batida. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que a rodovia ficou com uma faixa totalmente e a outra parcialmente.

Outra vítima

Este foi o segundo acidente em menos de um dia na mesma rodovia. Na tarde de terça-feira (2) um caminhão capotou na ES 080, na altura do bairro Colina Verde, também em Santa Leopoldina. O motorista, de 37 anos, ficou preso às ferragens e ao ser retirado pelo Corpo de Bombeiros já estava sem vida.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima de terça foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.