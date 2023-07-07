Duas pessoas ficam feridas em acidente grave na BR 101 em Fundão

Um acidente envolvendo três veículos – uma carreta, uma HB20 e uma picape S10 – deixou duas pessoas feridas no início da noite desta sexta-feira (07), próximo ao km 223 da BR 101, em Fundão. A Eco101, concessionária da via, informou que o fato ocorreu no sentido Sul do Estado, mas que a pista não precisou ser interditada. Não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo maior colidiu na traseira dos outros dois, que estavam parados em uma fila na rodovia devido a um congestionamento. A corporação destacou ainda que os feridos são os motoristas dos carros e que eles foram levados para o Hospital São Camilo, de Aracruz, no Norte do Estado.
Para atendimento, foram acionados recursos da Eco 101 (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além de PRF e Bombeiros.