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Começo da noite

Duas pessoas ficam feridas em acidente grave na BR 101 em Fundão

Os motoristas dos carros menores foram socorridos para um hospital em Aracruz, no Norte do Estado; apesar da gravidade, segundo a Eco101, não houve a interdição da pista

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 18:46

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 jul 2023 às 18:46
Colisão ocorreu entre uma carreta, um HB20 e uma picape S10
Colisão ocorreu entre uma carreta, uma HB20 e uma picape S10 Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo três veículos – uma carreta, uma HB20 e uma picape S10 – deixou duas pessoas feridas no início da noite desta sexta-feira (07), próximo ao km 223 da BR 101, em Fundão. A Eco101, concessionária da via, informou que o fato ocorreu no sentido Sul do Estado, mas que a pista não precisou ser interditada. Não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo maior colidiu na traseira dos outros dois, que estavam parados em uma fila na rodovia devido a um congestionamento. A corporação destacou ainda que os feridos são os motoristas dos carros e que eles foram levados para o Hospital São Camilo, de Aracruz, no Norte do Estado.
Para atendimento, foram acionados recursos da Eco 101 (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além de PRF e Bombeiros.
Colisão ocorreu entre uma carreta, um HB20 e uma picape S10
PRF destacou que os feridos são os motoristas dos carros menores Crédito: Polícia Rodoviária Federal

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