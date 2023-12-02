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Tragédia

Dois ciclistas morrem na BR 101 em menos de duas horas no Sul do ES

Os acidentes foram registrados na noite da última sexta-feira (1), em Anchieta e Mimoso do Sul
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

02 dez 2023 às 08:57

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 08:57

Carro após acidente com ciclista em Anchieta
Estado do carro após um dos acidentes, em Anchieta Crédito: Divulgação/PRF
Dois ciclistas morreram em acidentes no trecho sul da BR 101, na noite de sexta-feira (1). Com um intervalo de menos de duas horas, os acidentes aconteceram na altura dos municípios de Anchieta e Mimoso do Sul. As identidades das vítimas não foram informadas.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente, no KM 355, em Anchieta/ES, foi às 19h11, e envolveu um automóvel GM Onix e uma bicicleta. O ciclista morreu no local, enquanto o condutor e o passageiro do carro foram levados para um hospital. A Perícia da polícia civil foi acionada às 19h50.
Já o segundo acidente, no no KM 440, em Mimoso do Sul, foi por volta das 20h30 horas, e envolveu uma carreta e uma bicicleta. De acordo com a PRF, o ciclista também morreu no local e o condutor da carreta ficou ileso aguardando no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada às 21h15. 
Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, nos dois acidentes, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Samu, perícia da Polícia Civil e IML. Os ciclistas faleceram nos locais. Em Mimoso, o tráfego seguiu por operação pare e siga e foi totalmente liberado às 1h46. Já em Anchieta, a pista foi liberada às 1h26.
A Polícia Civil informou que os corpos das vítimas dos dois acidentes foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 

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