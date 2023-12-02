Dois ciclistas morrem na BR 101 em menos de duas horas no Sul do ES

Estado do carro após um dos acidentes, em Anchieta Crédito: Divulgação/PRF

Dois ciclistas morreram em acidentes no trecho sul da BR 101, na noite de sexta-feira (1). Com um intervalo de menos de duas horas, os acidentes aconteceram na altura dos municípios de Anchieta e Mimoso do Sul. As identidades das vítimas não foram informadas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente, no KM 355, em Anchieta/ES, foi às 19h11, e envolveu um automóvel GM Onix e uma bicicleta. O ciclista morreu no local, enquanto o condutor e o passageiro do carro foram levados para um hospital. A Perícia da polícia civil foi acionada às 19h50.

Já o segundo acidente, no no KM 440, em Mimoso do Sul, foi por volta das 20h30 horas, e envolveu uma carreta e uma bicicleta. De acordo com a PRF, o ciclista também morreu no local e o condutor da carreta ficou ileso aguardando no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada às 21h15.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, nos dois acidentes, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Samu, perícia da Polícia Civil e IML. Os ciclistas faleceram nos locais. Em Mimoso, o tráfego seguiu por operação pare e siga e foi totalmente liberado às 1h46. Já em Anchieta, a pista foi liberada às 1h26.