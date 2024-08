Ciclista morre após ser atingido por veículo na BR 101 em Anchieta

A vítima tinha 52 anos e não resistiu aos ferimentos ainda no local da batida, na noite do último domingo (4)

Um ciclista de 52 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na noite de domingo (4) após ser atingido por um veículo no km 356 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.