O chefe de Gabinete de Jerônimo Monteiro, Paulo Cézar Moreira, sofreu um acidente nesta quinta-feira (20), em Alegre Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Jerônimo Monteiro

Ainda de acordo com o órgão, o acidente aconteceu no trecho que liga Alegre a Guaçuí. “Ao passar mal, o chefe de gabinete perdeu o controle do veículo, que saiu da pista em direção ao acostamento e em seguida iniciou-se o incêndio que destruiu o veículo”, informou, em nota.

A prefeitura disse que não houve feridos nem outros veículos envolvidos. Paulo Cézar Moreira foi socorrido e está em observação no Pronto Atendimento da cidade de Alegre. O órgão destacou que ele passa bem.

Your browser does not support the audio element. Chefe de gabinete de Jerônimo Monteiro dirigia carro que pegou fogo no ES

Para a Polícia Militar (PM) , um motorista que passava pela rodovia avisou que viu um veículo modelo Corolla de cor prata, em zigue-zague na pista e que aparentava estar embriagado ou passando mal.

Diante da informação, os militares aguardaram na BR para realizar abordagem, porém, não avistou o automóvel. “Minutos depois recebemos a informação que o veículo havia batido. As informações são que ele passou mal no veículo. Teria Infartado”, comunicou.

De acordo com a PM, todos os trâmites administrativos necessários serão tomados. E se for preciso fazer o teste do bafômetro, será feito.

Em contato com a esposa de Paulo, a mulher relatou à polícia que veio de Jerônimo Monteiro até Alegre com o marido, pois ele tinha uma reunião em Guaçuí. Paulo tinha a deixado em Alegre e iria buscá-la ao retornar.

Segundo a esposa, o homem é cardíaco e fez uma cirurgia recentemente. “Ela desconfia que ele tenha passado mal enquanto dirigia, pois não havia ingerido bebida alcóolica, estava sóbrio e tranquilo, inclusive tendo ido ao quartel da PM para um contato pela prefeitura”, divulgou a polícia.

Na manhã desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, em um comunicado, informou que Paulo Cezar foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro na noite de quinta, devido ao agravo na condição de saúde.