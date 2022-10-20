A vítima do acidente em que um carro pegou fogo na tarde desta quinta-feira (20), na BR 482, na localidade de Volta Fria, próximo ao distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Estado, foi identificada. Segundo a prefeitura de Jerônimo Monteiro, era o chefe de gabinete, Paulo Cézar Moreira, que estava ao volante. Ele passou mal e perdeu o controle do carro do município, um Toyota Corolla.
Ainda de acordo com o órgão, o acidente aconteceu no trecho que liga Alegre a Guaçuí. “Ao passar mal, o chefe de gabinete perdeu o controle do veículo, que saiu da pista em direção ao acostamento e em seguida iniciou-se o incêndio que destruiu o veículo”, informou, em nota.
A prefeitura disse que não houve feridos nem outros veículos envolvidos. Paulo Cézar Moreira foi socorrido e está em observação no Pronto Atendimento da cidade de Alegre. O órgão destacou que ele passa bem.
Chefe de gabinete de Jerônimo Monteiro dirigia carro que pegou fogo no ES
Para a Polícia Militar (PM), um motorista que passava pela rodovia avisou que viu um veículo modelo Corolla de cor prata, em zigue-zague na pista e que aparentava estar embriagado ou passando mal.
Diante da informação, os militares aguardaram na BR para realizar abordagem, porém, não avistou o automóvel. “Minutos depois recebemos a informação que o veículo havia batido. As informações são que ele passou mal no veículo. Teria Infartado”, comunicou.
De acordo com a PM, todos os trâmites administrativos necessários serão tomados. E se for preciso fazer o teste do bafômetro, será feito.
Em contato com a esposa de Paulo, a mulher relatou à polícia que veio de Jerônimo Monteiro até Alegre com o marido, pois ele tinha uma reunião em Guaçuí. Paulo tinha a deixado em Alegre e iria buscá-la ao retornar.
Segundo a esposa, o homem é cardíaco e fez uma cirurgia recentemente. “Ela desconfia que ele tenha passado mal enquanto dirigia, pois não havia ingerido bebida alcóolica, estava sóbrio e tranquilo, inclusive tendo ido ao quartel da PM para um contato pela prefeitura”, divulgou a polícia.
Na manhã desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, em um comunicado, informou que Paulo Cezar foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro na noite de quinta, devido ao agravo na condição de saúde.
A nota ainda explica que o chefe de gabinete tem histórico cardiopata e ficou inconsciente após dar entrada no hospital de Alegre. "A família está o acompanhando e aguarda uma vaga para transferi-lo para o Hospital Evangélico, onde serão realizados os tratamentos necessários para o caso".