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Tristeza

Casal morre em acidente entre dois carros na BR 259 em João Neiva

Polícia Rodoviária Federal informou que dois veículos bateram de frente e depois capotaram; dois passageiros de um dos carros morreram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jun 2023 às 15:57

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 15:57

Acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9) no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva
Acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9) no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva Crédito: Isaac Ribeiro
Um casal morreu em um acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9), no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram passageiras de um Volkswagen Gol. Os nomes e idades do homem e da mulher não foram informados.
A PRF informou que o homem morreu no local. Já a mulher chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte.
No momento do acidente, o filho do casal dirigia o carro. O outro veículo envolvido no acidente era um Fiat Uno. Segundo a PRF, os dois automóveis bateram de frente e depois capotaram. Imagens mostram que o Gol saiu da desceu uma ribanceira que fica às margens da rodovia.
Acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9) no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva
Acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9) no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva Crédito: Isaac Ribeiro
A ocorrência ainda está em andamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

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