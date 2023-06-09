Casal morre em acidente entre dois carros na BR 259 em João Neiva

Acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (9) no km 19 da BR 259, próximo ao distrito de Acioli, em João Neiva

A PRF informou que o homem morreu no local. Já a mulher chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte.

No momento do acidente, o filho do casal dirigia o carro. O outro veículo envolvido no acidente era um Fiat Uno. Segundo a PRF, os dois automóveis bateram de frente e depois capotaram. Imagens mostram que o Gol saiu da desceu uma ribanceira que fica às margens da rodovia.