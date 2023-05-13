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Na Fernando Ferrari

Carro de luxo bate na traseira de ônibus e ocupantes fogem em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, nenhum passageiro do coletivo nem o motorista do ônibus se machucaram, mas o carro encontrava-se com vestígios de sangue na parte interna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2023 às 10:09

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 10:09

Carro de luxo bateu na traseira de ônibus em Vitória
Carro de luxo bateu na traseira de ônibus em Vitória Crédito: Guarda Municipal
Um carro de luxo colidiu contra a traseira de um ônibus do Transcol no início da manhã deste sábado (13), enquanto enquanto o coletivo fazia o embarque de passageiros em um ponto da Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória.
A informação foi confirmada pela Guarda Municipal, segundo a qual os ocupantes do carro, um Audi A3, fugiram após a batida, que ocorreu por volta das 6h30.
“Ao chegar à Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, a Guarda Municipal encontrou o veículo Audi A3 colidido na traseira do ônibus. A colisão aconteceu na baia do ponto de ônibus no sentido Centro.”
Ainda de acordo com a Guarda, nenhum passageiro do coletivo nem o motorista do ônibus se machucaram, mas o Audi encontrava-se com vestígios de sangue na parte interna
“Segundo testemunha, os integrantes do veículo saíram cambaleando, abandonando o local", informou a Guarda Municipal.
O veículo foi removido e levado para o pátio devido ao abandono do condutor sem aviso e por estar atrapalhando a entrada da garagem e do ponto de ônibus.
Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) e até o momento nenhum suspeito foi detido. 

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