Carro de luxo bate na traseira de ônibus e ocupantes fogem em Vitória

Carro de luxo bateu na traseira de ônibus em Vitória Crédito: Guarda Municipal

Um carro de luxo colidiu contra a traseira de um ônibus do Transcol no início da manhã deste sábado (13), enquanto enquanto o coletivo fazia o embarque de passageiros em um ponto da Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória.

A informação foi confirmada pela Guarda Municipal, segundo a qual os ocupantes do carro, um Audi A3, fugiram após a batida, que ocorreu por volta das 6h30.

“Ao chegar à Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, a Guarda Municipal encontrou o veículo Audi A3 colidido na traseira do ônibus. A colisão aconteceu na baia do ponto de ônibus no sentido Centro.”

Ainda de acordo com a Guarda, nenhum passageiro do coletivo nem o motorista do ônibus se machucaram, mas o Audi encontrava-se com vestígios de sangue na parte interna

“Segundo testemunha, os integrantes do veículo saíram cambaleando, abandonando o local", informou a Guarda Municipal.

O veículo foi removido e levado para o pátio devido ao abandono do condutor sem aviso e por estar atrapalhando a entrada da garagem e do ponto de ônibus.