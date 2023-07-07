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Caiu de ribanceira

Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente em estrada da zona rural

No veículo estava apenas o motorista que sofreu ferimentos leves e precisou receber atendimento hospitalar

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 18:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jul 2023 às 18:48
Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente no fim da tarde de quinta-feira (7), na estrada que segue para o distrito de Vila Verde
Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente no fim da tarde de quinta-feira (7), na estrada que segue para o distrito de Vila Verde Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro da prefeitura de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, capotou em um acidente no fim da tarde de quinta-feira (7), na estrada que segue para o distrito de Vila Verde no município. No veículo estava apenas o motorista que sofreu ferimentos leves e precisou receber atendimento hospitalar.
Segundo informações da prefeitura, o motorista estava indo em busca de um operador de máquina que também é funcionário da prefeitura no Distrito de Vila verde. Ele se deparou com um carro quebrado no caminho, com a luz do farol muito alta, o que acabou atrapalhando sua visão. Ele saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia.
O condutor foi socorrido e levado para o hospital do município. Ele reclamou de fortes dores no peito e foi transferido para um hospital em Colatina para realizar os exames. Após os exames, o homem recebeu alta.

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