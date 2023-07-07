Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente em estrada da zona rural

Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente no fim da tarde de quinta-feira (7), na estrada que segue para o distrito de Vila Verde

Segundo informações da prefeitura, o motorista estava indo em busca de um operador de máquina que também é funcionário da prefeitura no Distrito de Vila verde. Ele se deparou com um carro quebrado no caminho, com a luz do farol muito alta, o que acabou atrapalhando sua visão. Ele saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia.