Carro da prefeitura de Pancas capota em acidente em estrada da zona rural

Um carro da prefeitura de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, capotou em um acidente no fim da tarde de quinta-feira (7), na estrada que segue para o distrito de Vila Verde no município. No veículo estava apenas o motorista que sofreu ferimentos leves e precisou receber atendimento hospitalar.
Segundo informações da prefeitura, o motorista estava indo em busca de um operador de máquina que também é funcionário da prefeitura no Distrito de Vila verde. Ele se deparou com um carro quebrado no caminho, com a luz do farol muito alta, o que acabou atrapalhando sua visão. Ele saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia.
O condutor foi socorrido e levado para o hospital do município. Ele reclamou de fortes dores no peito e foi transferido para um hospital em Colatina para realizar os exames. Após os exames, o homem recebeu alta.