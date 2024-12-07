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Acidente

Carro capota em avenida e complica trânsito em Vitória

Motoristas enfrentam lentidão na região da Praça do Papa, na Enseada do Suá. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 19:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 dez 2024 às 19:07
Carro capotou enquanto seguia no sentido Praia do Canto x Centro
Carro capotou enquanto seguia no sentido Praia do Canto x Centro Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta
Um carro capotou no final da tarde deste sábado (7), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Destroços do veículo, que seguia no sentido Praia do Canto – Centro, ficaram espalhados pela pista.
Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. Relatos de testemunhas no local indicam que a ocorrência pode ter envolvido um segundo veículo e ter deixado uma pessoa ferida. Motoristas enfrentaram lentidão no trânsito no local. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para esclarecimentos.
Destroços do veículo ficaram espalhados no acostamento
Destroços do veículo ficaram espalhados no acostamento Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta

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