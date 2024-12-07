Carro capota em avenida e complica trânsito em Vitória

Um carro capotou no final da tarde deste sábado (7), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Destroços do veículo, que seguia no sentido Praia do Canto – Centro, ficaram espalhados pela pista.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. Relatos de testemunhas no local indicam que a ocorrência pode ter envolvido um segundo veículo e ter deixado uma pessoa ferida. Motoristas enfrentaram lentidão no trânsito no local. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para esclarecimentos.