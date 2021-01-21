Carro capota após bater em outro veículo na Praia da Costa

Um carro capotou após bater em outro veículo na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Champagnat com a Rua Inácio Higino.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a colisão envolveu um Siena vermelho e um Kwid preto. Um dos veículos capotou com o choque. Não há informações sobre feridos, mas imagens de internautas mostram que pelo menos uma ambulância esteve no local.
De acordo com a Guarda, o grupamento de trânsito da Prefeitura de Vila Velha esteve no local atendendo a ocorrência para orientação e desobstrução do trânsito, garantindo a fluidez dos demais veículos.