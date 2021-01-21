Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Carro capota após bater em outro veículo na Praia da Costa

O acidente aconteceu no cruzamento da Champagnat com a Rua Inácio Higino

Publicado em 

21 jan 2021 às 11:22

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 11:22

Um carro capotou após bater em outro veículo na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Champagnat com a Rua Inácio Higino.
Acidente entre dois carros na Praia da Costa Crédito: Internauta
Um carro capotou após bater em outro veículo na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Champagnat com a Rua Inácio Higino.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a colisão envolveu um Siena vermelho e um Kwid preto. Um dos veículos capotou com o choque. Não há informações sobre feridos, mas imagens de internautas mostram que pelo menos uma ambulância esteve no local.
De acordo com a Guarda, o grupamento de trânsito da Prefeitura de Vila Velha esteve no local atendendo a ocorrência para orientação e desobstrução do trânsito, garantindo a fluidez dos demais veículos.

Veja Também

Motorista bêbado atropela motoboy e tenta fugir em Vila Velha

Por Enem, Vitória muda funcionamento de ciclofaixas e da Rua de Lazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados