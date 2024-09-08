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Cariacica

Carreta tomba sobre moto e mata mulher em acidente no Contorno

Veículo transportava abacates quando, em uma curva, virou atingindo casal; um homem foi socorrido
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 set 2024 às 11:26

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 11:26

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após uma carreta carregada de abacate tombar sobre a motocicleta em que as vítimas estavam, na Rodovia do Contorno (BR 101), altura do bairro Mucuri, Cariacica, no final da tarde de sábado (7).
Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o motorista da carreta informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que seguia para abastecer o veículo, quando fez uma primeira curva na rodovia, e a carga "deu uma virada". Já na segunda curva, debaixo do viaduto, o condutor observou o motociclista ultrapassá-lo pelo acostamento, momento em que a carreta tombou sobre o casal.
Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em Cariacica
Equipes de resgate no local do acidente  Crédito: Leitor A Gazeta
O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares relataram que os dois ocupantes da moto ficaram presos sob a carga. Uma médica do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte da mulher ali mesmo no local. O homem foi retirado com vida e levado para hospital. O estado de saúde dele não foi informado.
O corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O nome da vítima não foi divulgado, mas a corporação informou que ela tinha 72 anos.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, disse que a ocorrência foi registrada às 17h44, e deslocou ambulância, guincho e viatura de inspeção para o local. O trecho seguiu com desvio até 23h15, quando o tráfego foi totalmente liberado. 

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