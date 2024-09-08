Carreta tomba sobre moto e mata mulher em acidente no Contorno

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após uma carreta carregada de abacate tombar sobre a motocicleta em que as vítimas estavam, na Rodovia do Contorno ( BR 101 ), altura do bairro Mucuri, Cariacica , no final da tarde de sábado (7).

Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o motorista da carreta informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que seguia para abastecer o veículo, quando fez uma primeira curva na rodovia, e a carga "deu uma virada". Já na segunda curva, debaixo do viaduto, o condutor observou o motociclista ultrapassá-lo pelo acostamento, momento em que a carreta tombou sobre o casal.

Equipes de resgate no local do acidente Crédito: Leitor A Gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares relataram que os dois ocupantes da moto ficaram presos sob a carga. Uma médica do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte da mulher ali mesmo no local. O homem foi retirado com vida e levado para hospital. O estado de saúde dele não foi informado.

O corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O nome da vítima não foi divulgado, mas a corporação informou que ela tinha 72 anos.