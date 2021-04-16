Carreta tomba na estrada e motorista fica preso às ferragens, em Castelo

Um caminhoneiro perdeu o controle da direção, tombou o veículo na estrada e ficou preso às ferragens, na rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (16). A carreta que ele dirigia transportava uma máquina retroescavadeira. Ele foi resgatado pelos Bombeiros, socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Partes da carreta e da carga ficaram espalhadas pela descida da ES 166. Um motorista que passou pelo local logo após o acidente registrou a cena:
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 16h. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e tombou, na zona rural de Castelo. Ele ficou preso no veículo e foi resgatado pelos bombeiros.
A PM não passo informações sobre o trânsito no local, disse apenas que a ocorrência continua em andamento. O estado de saúde do caminhoneiro também não foi informado.