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Acidente

Carreta tomba na estrada e motorista fica preso às ferragens, em Castelo

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e tombou na ES 166, rodovia Pedro Cola. Veículo transportava uma retroescavadeira

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 abr 2021 às 19:32
Parte da carreta parou em um barranco na ES 166
Parte da carreta parou em um barranco na ES 166 Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um caminhoneiro perdeu o controle da direção, tombou o veículo na estrada e ficou preso às ferragens, na rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (16). A carreta que ele dirigia transportava uma máquina retroescavadeira. Ele foi resgatado pelos Bombeiros, socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Partes da carreta e da carga ficaram espalhadas pela descida da ES 166. Um motorista que passou pelo local logo após o acidente registrou a cena: 
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 16h. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e tombou, na zona rural de Castelo. Ele ficou preso no veículo e foi resgatado pelos bombeiros.
A PM não passo informações sobre o trânsito no local, disse apenas que a ocorrência continua em andamento. O estado de saúde do caminhoneiro também não foi informado.

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