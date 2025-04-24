Carreta pega fogo em grave acidente com ferido e interdição parcial da BR 101 no ES

Um grave acidente envolvendo três carretas interditou parcialmente a BR 101 na altura do km 442, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). O acidente foi registrado por volta das 18 horas e a pista só foi totalmente liberada às 21h45. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas, 55 anos, ficou preso às ferragens, porém foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, município vizinho.
Segundo a PRF, as carretas envolvidas transportavam diferentes tipos de carga: uma estava carregada com madeira, outra com sucata e a terceira levava chapas de granito, que ficaram espalhadas na pista. Nas imagens (veja no vídeo acima), é possível ver militares do Corpo de Bombeiros cortando parte da cabine de um dos veículos.
A carreta carregada de madeira, onde estava o motorista que se feriu, transitava sentido Rio-Vitória quando, segundo a PRF, invadiu a contramão. A carreta carregava de sucata vinha no outro sentido, Vitória-Rio, e para tentar impedir a colisão, desviou, mas ainda assim, teve a carroceria atingida. A carreta de granito que seguia no mesmo sentido que a de sucata (Vitória-Rio), para não bater também desviou e atingiu uma árvore, e acabou pegando fogo em seguida. A carga de chapas de granito ficou espalhada na pista.
Os motoristas que estavam nas carretas de granito e sucata não se feriram.
O motorista que ficou ferido é de Rondônia e está internado em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. Segundo um amigo dele contou para a reportagem da TV Gazeta, o motorista faz esse trajeto — Rondônia-Vitória há anos e vem pelo menos duas vezes ao mês.
De acordo com a Ecovias 101, a pista chegou a funcionar em sistema de Pare e Siga, mas o tráfego foi liberado às 21h28. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, com incêndio, por volta das 18h, na BR-101, em Mimoso do Sul. Os militares chegaram ao local e constataram uma batida entre três carretas, sendo que uma delas estava pegando fogo. Os militares realizaram o trabalho de combate e extinção das chamas. As vítimas feridas foram atendidas por equipes do Samu e Ecovias 101".