Carreta pega fogo em grave acidente com ferido e interdição parcial da BR 101 no ES

Um grave acidente envolvendo três carretas interditou parcialmente a BR 101 na altura do km 442, no município de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). O acidente foi registrado por volta das 18 horas e a pista só foi totalmente liberada às 21h45. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas, 55 anos, ficou preso às ferragens, porém foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim , município vizinho.

Segundo a PRF, as carretas envolvidas transportavam diferentes tipos de carga: uma estava carregada com madeira, outra com sucata e a terceira levava chapas de granito, que ficaram espalhadas na pista. Nas imagens (veja no vídeo acima), é possível ver militares do Corpo de Bombeiros cortando parte da cabine de um dos veículos.

Três carretas colidiram em acidente grave na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Leitor/A Gazeta

A carreta carregada de madeira, onde estava o motorista que se feriu, transitava sentido Rio-Vitória quando, segundo a PRF, invadiu a contramão. A carreta carregava de sucata vinha no outro sentido, Vitória-Rio, e para tentar impedir a colisão, desviou, mas ainda assim, teve a carroceria atingida. A carreta de granito que seguia no mesmo sentido que a de sucata (Vitória-Rio), para não bater também desviou e atingiu uma árvore, e acabou pegando fogo em seguida. A carga de chapas de granito ficou espalhada na pista.

Os motoristas que estavam nas carretas de granito e sucata não se feriram.

O motorista que ficou ferido é de Rondônia e está internado em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. Segundo um amigo dele contou para a reportagem da TV Gazeta, o motorista faz esse trajeto — Rondônia-Vitória há anos e vem pelo menos duas vezes ao mês.