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Em Mimoso do Sul

Carreta pega fogo em grave acidente com ferido e interdição parcial da BR 101 no ES

Um dos motoristas ficou preso às ferragens e uma das carretas pegou fogo após a colisão no início da noite desta terça-feira (23) no Sul do Espírito Santo

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 21:34

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

23 abr 2025 às 21:34
Um grave acidente envolvendo três carretas interditou parcialmente a BR 101 na altura do km 442, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). O acidente foi registrado por volta das 18 horas e a pista só foi totalmente liberada às 21h45. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas, 55 anos, ficou preso às ferragens, porém foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, município vizinho. 
Segundo a PRF, as carretas envolvidas transportavam diferentes tipos de carga: uma estava carregada com madeira, outra com sucata e a terceira levava chapas de granito, que ficaram espalhadas na pista. Nas imagens (veja no vídeo acima), é possível ver militares do Corpo de Bombeiros cortando parte da cabine de um dos veículos.
Três carretas colidem em acidente grave na BR-101 em Mimoso do Sul
Três carretas colidiram em acidente grave na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Leitor/A Gazeta
A carreta carregada de madeira, onde estava o motorista que se feriu, transitava sentido Rio-Vitória quando, segundo a PRF, invadiu a contramão. A carreta carregava de sucata vinha no outro sentido, Vitória-Rio, e para tentar impedir a colisão, desviou, mas ainda assim, teve a carroceria atingida. A carreta de granito que seguia no mesmo sentido que a de sucata (Vitória-Rio), para não bater também desviou e atingiu uma árvore, e acabou pegando fogo em seguida. A carga de chapas de granito ficou espalhada na pista.
Os motoristas que estavam nas carretas de granito e sucata não se feriram.
O motorista que ficou ferido é de Rondônia e está internado em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. Segundo um amigo dele contou para a reportagem da TV Gazeta,  o motorista faz esse trajeto — Rondônia-Vitória  há anos e vem pelo menos duas vezes ao mês.
De acordo com a Ecovias 101, a pista chegou a funcionar em sistema de Pare e Siga, mas o tráfego foi liberado às 21h28. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, com incêndio, por volta das 18h, na BR-101, em Mimoso do Sul. Os militares chegaram ao local e constataram uma batida entre três carretas, sendo que uma delas estava pegando fogo. Os militares realizaram o trabalho de combate e extinção das chamas. As vítimas feridas foram atendidas por equipes do Samu e Ecovias 101".

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