Carreta de materiais recicláveis tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma carreta carregada de materiais recicláveis – sucata – tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada, fluindo no sistema de pare e siga.
O veículo tombou por volta de 6h15, no km 388 da rodovia federal. A causa do acidente não foi informada pela PRF, e não houve vítimas.
Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que o acidente foi na pista sentido norte e mobilizou ambulância, guincho e viatura de inspeção para o trecho.