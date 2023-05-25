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Trânsito em pare e siga

Carreta de materiais recicláveis tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, veículo tombou na pista sentido norte na manhã desta quinta-feira (25); ninguém ficou ferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2023 às 10:26

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 10:26

Carreta de sucata tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul
Carreta de sucata tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação/PRF
Uma carreta carregada de materiais recicláveis – sucata – tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada, fluindo no sistema de pare e siga.
O veículo tombou por volta de 6h15, no km 388 da rodovia federal. A causa do acidente não foi informada pela PRF, e não houve vítimas.
Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que o acidente foi na pista sentido norte e mobilizou ambulância, guincho e viatura de inspeção para o trecho.

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