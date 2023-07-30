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Acidente

Carreta com bois tomba e interdita viaduto do Contorno, em Carapina

Segundo a PRF, motorista do veículo não se feriu, mas alguns animais morreram; ocorrência aconteceu no sábado (29) e trecho ficou fechado até 12h deste domingo (30)

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 10:44

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jul 2023 às 10:44
Uma carreta carregada com 67 bois tombou no viaduto da Rodovia do Contorno, localizado na BR 101, em Carapina, na Serra, na noite de sábado (29). Por causa do acidente, a pista ficou interditada até as 12h deste domingo (30), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para remoção do veículo. Segundo a corporação, o motorista não se feriu, mas alguns animais morreram. 
A PRF detalhou que o tombamento aconteceu às 19h30. A carga tinha saído de Piúma, no Litoral Sul do Estado, e iria para Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. "No acidente alguns animais vieram a óbito e outros se lesionaram, porém não foi possível precisar a quantidade até o momento", informou a corporação.
Carreta com bois tomba no viaduto da Rodovia do Contorno, em Carapina, na Serra
Carreta com bois tomba no viaduto da Rodovia do Contorno, em Carapina, na Serra Crédito: PRF/Divulgação
Após o destombamento da carreta, o veículo foi encaminhado à empresa responsável para transbordo da carga. Segundo a PRF, a pista permaneceu fechada das 19h30 de sábado (29) até 12h de domingo (30). Durante a tarde, o trânsito no trecho fluía em apenas uma faixa, pois uma mureta foi danificada no acidente. 
Por meio de nota, a Eco101 informou que "a carreta tombou no km 270, Serra. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e a empresa responsável pela carga".
Carreta com bois é reerguida, após tombar em viaduto na Rodovia do Contorno, em Carapina, na Serra
Carreta com bois é levantada, após tombar em viaduto na Rodovia do Contorno, em Carapina, na Serra Crédito: PRF/Divulgação

Atualização

30/07/2023 - 2:00
A reportagem foi atualizada com mais detalhes do acidente após envio de nota pela Polícia Rodoviária Federal.

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