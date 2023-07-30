Carreta com bois tomba e interdita viaduto do Contorno, em Carapina

Após o destombamento da carreta, o veículo foi encaminhado à empresa responsável para transbordo da carga. Segundo a PRF, a pista permaneceu fechada das 19h30 de sábado (29) até 12h de domingo (30). Durante a tarde, o trânsito no trecho fluía em apenas uma faixa, pois uma mureta foi danificada no acidente.