Carreta com bois tomba e interdita viaduto do Contorno, em Carapina

Uma carreta carregada com 67 bois tombou no viaduto da Rodovia do Contorno, localizado na BR 101, em Carapina, na Serra, na noite de sábado (29). Por causa do acidente, a pista ficou interditada até as 12h deste domingo (30), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para remoção do veículo. Segundo a corporação, o motorista não se feriu, mas alguns animais morreram.
A PRF detalhou que o tombamento aconteceu às 19h30. A carga tinha saído de Piúma, no Litoral Sul do Estado, e iria para Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. "No acidente alguns animais vieram a óbito e outros se lesionaram, porém não foi possível precisar a quantidade até o momento", informou a corporação.
Após o destombamento da carreta, o veículo foi encaminhado à empresa responsável para transbordo da carga. Segundo a PRF, a pista permaneceu fechada das 19h30 de sábado (29) até 12h de domingo (30). Durante a tarde, o trânsito no trecho fluía em apenas uma faixa, pois uma mureta foi danificada no acidente.
Por meio de nota, a Eco101 informou que "a carreta tombou no km 270, Serra. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e a empresa responsável pela carga".
Atualização
30/07/2023 - 2:00
A reportagem foi atualizada com mais detalhes do acidente após envio de nota pela Polícia Rodoviária Federal.