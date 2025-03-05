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Em Rio Novo do Sul

Caminhão com bois tomba, animais morrem e motorista fica ferido na BR 101

Acidente aconteceu na localidade de Capim Angola, durante a noite de terça-feira (4); trânsito chegou a ficar interditado durante a madrugada, mas foi liberado

Publicado em 05 de Março de 2025 às 10:15

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

05 mar 2025 às 10:15
Um caminhão que transportava bois tombou na noite de terça-feira (4) no km 385 da BR 101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Estado. Segundo a Eco101, o motorista sofreu ferimentos leves, mas alguns animais morreram no local — a concessionária não informou a quantidade dos que não resistiram. Os outros bois foram transportados para um curral próximo.
A Eco101 disse que enviou ao local veículo de inspeção, guincho, ambulância e caminhão de boi. O trânsito no local foi interditado por volta de meia-noite e liberado às 2h desta quarta-feira (5). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar também atenderam a ocorrência. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes às corporações. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

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