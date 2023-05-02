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Grande Vitória

Acidente na Serra e pane em ônibus na Terceira Ponte complicam trânsito

Acesso à ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra, amanheceu interditado nesta terça (2), sentido Manguinhos, após carro bater em poste; na ponte, ônibus quebrado ocupa uma faixa sentido Vitória
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

02 mai 2023 às 08:39

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 08:39

Um carro atingiu em cheio um poste de energia no começo da ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra – sentido Manguinhos – e, por conta da colisão, que deixou a estrutura pendurada e com risco de cair, o acesso à rodovia foi interditado na manhã desta terça-feira (2). O acidente ocorreu durante a madrugada e o motorista fugiu do local, não sendo encontrado.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o motorista seguia pela ES 010, mas na pista de sentido contrário, e teria invadido a contramão e colidido no poste. O condutor ainda não havia sido identificado. 
Segundo a Secretaria de Defesa Social (Sedes), por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), o atendimento está sendo realizado pela Polícia Militar.
A secretaria, que responde pela Guarda Municipal de Trânsito da Serra, ressalta que existe uma interdição no acesso da rodovia Norte Sul à ES 010 em virtude do acidente, onde uma equipe do DOT está localizada para orientar o trânsito. Os motoristas que seguem para Jacaraípe estão sendo direcionados a passar pelo bairro Laranjeiras, através da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro.
A equipe da EDP foi ao local do acidente e informou, na manhã desta segunda-feira, que já estava substituindo o poste danificado. A ES 010, sentido Manguinhos, foi totalmente interditada para a retirada da estrutura e ainda não há previsão de horário para liberação da pista. Uma faixa no sentido contrário da rodovia também foi interditado para garantir a segurança dos condutores.

Carro bate em poste e estrutura fica prestes a cair na ES 010 na Serra

Segundo a EDP, não há registros de queda de energia no bairro após o poste ter sido atingido.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para ter informações sobre o atendimento à ocorrência, quando houver retorno esta reportagem será atualizada.

Ônibus quebrado complicou o trânsito na Terceira Ponte

Ônibus com pane mecânica complicou o trânsito na Terceira Ponte
Ônibus com pane mecânica complicou o trânsito na Terceira Ponte Crédito: Reprodução
Quem precisar passar pela Terceira Ponte, sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (2), terá que ter paciência. O trânsito está complicado devido à interdição de uma faixa da via após um ônibus do Transcol quebrar, causando congestionamento.
Uma equipe da Rodosol, que administra a Terceira Ponte, foi até o local para a retirada do veículo. Segundo a concessionaria, o ônibus foi removido às 8h17, mas o trânsito segue intenso.

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