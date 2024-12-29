Acidente na ES 060 em Marataízes deixa um morto e sete pessoas feridas

Um homem, identificado como Tagheter Milanez Fricks, de 44 anos, morreu e sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, um Ford Fiesta e um Fiat Siena, na localidade de Jacarandá, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (28). Os motoristas precisaram ser retirados das ferragens por equipe do Corpo de Bombeiros , segundo a Polícia Militar

A batida aconteceu por volta das 23h30 na ES 060, a Rodovia do Sol, que liga Marataízes a Presidente Kennedy . As causas da colisão não foram informadas. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/12) já estava prestando socorro às vítimas. O Fiat Siena era conduzido por Tagheter Milanez Fricks. No veículo estavam a mãe dele, de 70 anos, o pai, de 72 anos, e um filho, de 20 anos.

A mãe do motorista ficou impossibilitada de sair do veículo por conta do travamento das portas. Depois da ação de bombeiros, ela foi socorrida e levada para o Hospital Evangélico, em Itapemirim. Outros dois passageiros, filho e pai do condutor do carro, também foram socorridos pelo Samu/192 para o mesmo hospital.

Após os trabalhos do Corpo de Bombeiros para retirá-lo das ferragens do carro, Tagheter Milanez Fricks foi socorido pelo Samu, mas não resistiu e morreu quando estava a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes

Tagheter Milanez Fricks morreu quando era socorrido na ambulância do Samu Crédito: Arquivo da família

No Ford Fiesta, estavam quatro pessoas. Dois passageiros e o motorista foram socorridos e levados ao Hospital Evangélico, em Itapemirim. Um quarto ocupante do veículo, que estava no carona, foi para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O Fiesta foi guinchado, porque estava com o licenciamento atrasado. Segundo a polícia, um sobrinho do motorista do veículo foi ao local e informou que o tio estava em um evento e teria ingerido bebida alcoólica. O condutor também não seria habilitado. A PM informou que não foi possível colher informações do motorista por conta de seu estado de saúde.

O corpo de Tagheter Milanez Fricks, de 44 anos, segundo a Polícia Científica, foi encaminhado pela ambulância do Samu à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por necropsia e, posteriormente, foi liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

O corpo de Tagheter Milanez Fricks será velado a partir das 18h deste domingo (29) em um cemitério particular no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O sepultamento será as 10h30 de segunda-feira (30).