Acidente na ES 060 em Marataízes deixa um morto e sete pessoas feridas

Um homem, identificado como Tagheter Milanez Fricks, de 44 anos, morreu e sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, um Ford Fiesta e um Fiat Siena, na localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (28). Os motoristas precisaram ser retirados das ferragens por equipe do Corpo de Bombeiros, segundo a Polícia Militar.
A batida aconteceu por volta das 23h30 na ES 060, a Rodovia do Sol, que liga Marataízes a Presidente Kennedy. As causas da colisão não foram informadas. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/12) já estava prestando socorro às vítimas. O Fiat Siena era conduzido por Tagheter Milanez Fricks. No veículo estavam a mãe dele, de 70 anos, o pai, de 72 anos, e um filho, de 20 anos.
A mãe do motorista ficou impossibilitada de sair do veículo por conta do travamento das portas. Depois da ação de bombeiros, ela foi socorrida e levada para o Hospital Evangélico, em Itapemirim. Outros dois passageiros, filho e pai do condutor do carro, também foram socorridos pelo Samu/192 para o mesmo hospital.
Após os trabalhos do Corpo de Bombeiros para retirá-lo das ferragens do carro, Tagheter Milanez Fricks foi socorido pelo Samu, mas não resistiu e morreu quando estava a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes
No Ford Fiesta, estavam quatro pessoas. Dois passageiros e o motorista foram socorridos e levados ao Hospital Evangélico, em Itapemirim. Um quarto ocupante do veículo, que estava no carona, foi para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O Fiesta foi guinchado, porque estava com o licenciamento atrasado. Segundo a polícia, um sobrinho do motorista do veículo foi ao local e informou que o tio estava em um evento e teria ingerido bebida alcoólica. O condutor também não seria habilitado. A PM informou que não foi possível colher informações do motorista por conta de seu estado de saúde.
O corpo de Tagheter Milanez Fricks, de 44 anos, segundo a Polícia Científica, foi encaminhado pela ambulância do Samu à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por necropsia e, posteriormente, foi liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
O corpo de Tagheter Milanez Fricks será velado a partir das 18h deste domingo (29) em um cemitério particular no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O sepultamento será as 10h30 de segunda-feira (30).
Atualização
29/12/2024 - 2:46
Este texto foi atualizado com a identificação da vítima fatal do acidente.