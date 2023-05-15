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Sentido Norte

Acidente na 3ª Ponte deixa um ferido e provoca retenção no trânsito

Ocorrência envolveu dois carros e uma moto no final da tarde desta segunda-feira (15); ferido foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 mai 2023 às 18:12

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 18:12

Acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte no final da tarde desta segunda (15)
Acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte no final da tarde desta segunda (15) Crédito: Câmeras da Rodosol
Um acidente envolvendo dois carros e uma moto no final da tarde desta segunda-feira (15) deixou o trânsito complicado para quem segue da cidade de Vila Velha para Vitória pela Terceira Ponte. Até às 17h50, as câmeras de videomonitoramento da Rodosol, concessionária responsável pela via, registravam um fluxo intenso de veículos no sentido norte. 
A Rodosol informou, em nota, que o condutor da moto foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda segundo a concessionária, a pista foi liberada por volta das 18h. 

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