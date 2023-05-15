Acidente na 3ª Ponte deixa um ferido e provoca retenção no trânsito

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto no final da tarde desta segunda-feira (15) deixou o trânsito complicado para quem segue da cidade de Vila Velha para Vitória pela Terceira Ponte. Até às 17h50, as câmeras de videomonitoramento da Rodosol, concessionária responsável pela via, registravam um fluxo intenso de veículos no sentido norte.
A Rodosol informou, em nota, que o condutor da moto foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda segundo a concessionária, a pista foi liberada por volta das 18h.