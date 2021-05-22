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Batida

Acidente com ônibus do Transcol deixa carro destruído em Cariacica

Coletivo, que saía do terminal de Jardim América, tinha 13 passageiros. Nenhum deles se feriu, segundo a GVBus

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 19:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2021 às 19:29
Acidente entre um Corolla e um ônibus do Sistema Transcol, em Jardim América
Acidente entre um Corolla e um ônibus do Sistema Transcol, em Jardim América Crédito: Internauta
Um acidente entre um ônibus do Sistema Transcol e um Corolla provocou um grande susto na tarde deste sábado (22), em Cariacica. Conforme relatos de internautas, o coletivo saía do Terminal de Jardim América quando colidiu com o automóvel. O carro acabou indo parar debaixo do veículo de transporte público e ficou totalmente destruído.
De acordo com a empresa responsável pelo coletivo, a GVBus, o condutor do carro teria entrado na contramão e acabou batendo no ônibus que tinha 13 passageiros. Nenhum deles se feriu.

Acidente entre ônibus e Corolla, em Cariacica

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