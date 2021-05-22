Acidente com ônibus do Transcol deixa carro destruído em Cariacica

Um acidente entre um ônibus do Sistema Transcol e um Corolla provocou um grande susto na tarde deste sábado (22), em Cariacica. Conforme relatos de internautas, o coletivo saía do Terminal de Jardim América quando colidiu com o automóvel. O carro acabou indo parar debaixo do veículo de transporte público e ficou totalmente destruído.
De acordo com a empresa responsável pelo coletivo, a GVBus, o condutor do carro teria entrado na contramão e acabou batendo no ônibus que tinha 13 passageiros. Nenhum deles se feriu.