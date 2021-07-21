Acidente com moto deixa dois feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Duas pessoas ficaram feridas após caírem de uma motocicleta na Rodovia do Sol, em Vila Velha, nesta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 18h, no km 12,9, sentido Guarapari. Os ocupantes da moto foram socorridos e levados para os hospitais estaduais Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e de Urgência e Emergência, em Vitória.
A Rodosol, concessionária que administra a via, não explicou a dinâmica do acidente, mas disse que após a queda da moto, a pista ficou bloqueada. O trecho foi liberado às 18h46.