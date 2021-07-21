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Pista liberada

Acidente com moto deixa dois feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas após uma queda do veículo e foram socorridas, uma para hospital em Vila Velha e outra para unidade em Vitória. A pista ficou interditada por cerca de 40 minutos

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 20:07

Publicado em 

21 jul 2021 às 20:07
Acidente em Vila Velha deixou trecho interditado por 40 minutos
Acidente em Vila Velha deixou trecho interditado por 40 minutos Crédito: Reprodução
Duas pessoas ficaram feridas após caírem de uma motocicleta na Rodovia do Sol, em Vila Velha, nesta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 18h, no km 12,9, sentido Guarapari. Os ocupantes da moto foram socorridos e levados para os hospitais estaduais Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, e de Urgência e Emergência, em Vitória.
A Rodosol, concessionária que administra a via, não explicou a dinâmica do acidente, mas disse que após a queda da moto, a pista ficou bloqueada. O trecho foi liberado às 18h46.

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