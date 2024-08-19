Um caminhão derrubou um poste na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Barcelona, na Serra , no início da tarde desta segunda-feira (19). Imagens gravadas por quem passou pelo local mostram uma interdição no fluxo de veículos devido à estrutura de concreto que ficou atravessada na pista. Segundo a Guarda Municipal, um jovem, que estava no automóvel, morreu no acidente. Ele foi identificado como Gabriel do Nascimento, de 25 anos. A via foi liberada no começo da noite.

Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, a vítima estava na cabine do caminhão sentado entre duas pessoas – o motorista e outro colega, que estava perto da porta. Com a batida, o jovem foi arremessado a cerca de 5 metros. O Corpo de Bombeiros informou que o ocupante do carona, de 18 anos, localizado na lateral da porta, chegou a ficar preso nas ferragens. O trânsito foi desviado para a BR 101 pelo Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT).

A batida ocorreu após o condutor perder o controle em uma curva quando iria fazer uma entrega para uma loja de colchões, de acordo com informações da TV Gazeta. Familiares de Gabriel informaram que ele tinha acabado de almoçar e era o primeiro serviço dele durante a tarde desta segunda-feira. Ele estava na empresa há seis meses.

A EDP, em nota, informou que interrompeu o fornecimento de energia na região para que as equipes trabalhem. Não foi divulgado o número de imóveis prejudicados e a previsão de restabelecimento. A medida, segundo a concessionária, foi por questão de segurança. O poste e equipamentos danificados devem ser substituídos.

Acidente com caminhão na Norte Sul derruba poste e interdita trânsito

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada, por volta das 13h0. Ainda de acordo com a corporação, o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Habilitação incompatível

Ao chegar no local a equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) identificou que o condutor do caminhão-baú dirigia com a CNH incompatível com o veículo. Ele possuía habilitação categoria AB e dirigia um caminhão que exige pelo menos categoria C. Além disso, o tacógrafo, que mede a velocidade e distância percorrida, estava sem funcionar, de acordo com a corporação.