Acidente com 3 veículos interdita trecho da BR 101 entre Viana e Cariacica

Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixou o trânsito complicado na tarde desta terça-feira (30), na chegada do trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), entre os municípios de Viana e Cariacica. Conforme a apuração do repórter Felipe Sena, de A Gazeta, a BR 101 ficou interditada no sentido Cariacica, mas foi liberada cerca de uma hora depois.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu após o Chery Tiggo 7 frear para não atropelar um animal, o que provocou um engavetamento com a Mercedes-Benz e o Renegade. Segundo a corporação, duas pessoas tiveram ferimentos leves.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio e uma carreta, no km 297, sentido norte, em Viana. A ocorrência foi registrada às 14h56 desta terça-feira (30). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF. A faixa 2, sentido norte, ficou com interdição e foi liberada às 15h45.