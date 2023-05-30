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Trânsito

Acidente com 3 veículos interdita trecho da BR 101 entre Viana e Cariacica

Colisão envolveu uma carreta e dois carros e deixou o trânsito complicado na região; pista foi liberada por volta das 15h45, após remoção dos veículos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 mai 2023 às 15:42

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:42

Acidente próximo à Real Café
Acidente no trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixou o trânsito complicado na tarde desta terça-feira (30), na chegada do trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), entre os municípios de Viana e Cariacica. Conforme a apuração do repórter Felipe Sena, de A Gazeta, a BR 101 ficou interditada no sentido Cariacica, mas foi liberada cerca de uma hora depois. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu após o Chery Tiggo 7 frear para não atropelar um animal, o que provocou um engavetamento com a Mercedes-Benz e o Renegade. Segundo a corporação, duas pessoas tiveram ferimentos leves.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio e uma carreta, no km 297, sentido norte, em Viana. A ocorrência foi registrada às 14h56 desta terça-feira (30). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF. A faixa 2, sentido norte, ficou com interdição e foi liberada às 15h45.

Acidente deixa trânsito lento na BR 101, em Cariacica

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