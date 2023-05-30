Acidente com 3 veículos interdita trecho da BR 101 entre Viana e Cariacica

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio e uma carreta, no km 297, sentido norte, em Viana. A ocorrência foi registrada às 14h56 desta terça-feira (30). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF. A faixa 2, sentido norte, ficou com interdição e foi liberada às 15h45.