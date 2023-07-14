3ª Ponte terá interdições parciais neste fim de semana; veja horários

A Terceira Ponte terá novas interdições parciais de pista neste final de semana. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, as interdições no sábado (15) e domingo (16) serão realizadas em virtude da fase final das obras de ampliação.
A primeira interdição acontece no sábado (15), apenas no sentido Vila Velha - Vitória, das 12h às 15h. Já no domingo (16), a interdição começa na parte da manhã, programada para ter início às 7h, e se estenderá até as 16h.
As obras de ampliação acontecem na Terceira Ponte desde 2021 e tem prazo para ser entregue neste mês de julho. Durante entrevista para à Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN (92,5 FM), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, devido ao curto tempo até o prazo de entrega, as interdições ainda devem ser feitas pelos próximos 15 dias.