Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finalização de obras

3ª Ponte terá interdições parciais neste fim de semana; veja horários

Previsão do governo do Estado é que as obras na Terceira Ponte sejam inauguradas em julho; via passará a ter seis faixas para veículos, além de ciclovia

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 11:41

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

14 jul 2023 às 11:41
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão Crédito: Ricardo Medeiros
A Terceira Ponte terá novas interdições parciais de pista neste final de semana. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, as interdições no sábado (15) e domingo (16) serão realizadas em virtude da fase final das obras de ampliação.
A primeira interdição acontece no sábado (15), apenas no sentido Vila Velha - Vitória, das 12h às 15h. Já no domingo (16), a interdição começa na parte da manhã, programada para ter início às 7h, e se estenderá até as 16h.
As obras de ampliação acontecem na Terceira Ponte desde 2021 e tem prazo para ser entregue neste mês de julho. Durante entrevista para à Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN (92,5 FM), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, devido ao curto tempo até o prazo de entrega, as interdições ainda devem ser feitas pelos próximos 15 dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rodosol Terceira Ponte Ciclovia Obras Fábio Damasceno Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados