3ª Ponte terá interdições parciais neste fim de semana; veja horários

Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão Crédito: Ricardo Medeiros

A Terceira Ponte terá novas interdições parciais de pista neste final de semana. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, as interdições no sábado (15) e domingo (16) serão realizadas em virtude da fase final das obras de ampliação.

A primeira interdição acontece no sábado (15), apenas no sentido Vila Velha - Vitória, das 12h às 15h. Já no domingo (16), a interdição começa na parte da manhã, programada para ter início às 7h, e se estenderá até as 16h.

⚠️ A Terceira Ponte será parcialmente interditada, neste final de semana, em virtude das obras realizadas pelo Governo do Estado:



?️ Sábado (15/07).

Sentido norte (De Vila Velha para Vitória), de 12h às 15h.



?️ Domingo (16/07).

Nos dois sentidos, de 07h às 16h. — RodoSol (@RodoSol) July 14, 2023