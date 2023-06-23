Motoristas que trafegam pela Grande Vitória devem ficar atentos neste domingo (25): os dois sentidos da Terceira Ponte serão interditados a partir das 05h, para uma nova edição da Corrida dos Bombeiros.
De acordo com a RodoSol, concessionária da via, as pistas ficarão livres a partir das 09h. A determinação é da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Algumas rotas alternativas levantadas por A Gazeta podem ajudar quem precisar se deslocar entre Vitória e Vila Velha. Confira abaixo:
3ª Ponte terá interdição total para corrida no domingo (25); veja rotas
- Lindenberg, seguindo pela Segunda Ponte;
- Pegando a Estrada de Capuaba, passando por Paul e saindo na Ponte Florentino Avidos, a Cinco Pontes;
- Pegando o viaduto da Darly Santos (sobre a Lindenberg), pegando a Estrada de Capuaba, passando por Paul e saindo na Ponte Florentino Avidos, a Cinco Pontes;