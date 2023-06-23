Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programe-se

3ª Ponte terá interdição total para corrida no domingo (25); veja rotas

Previsão é que os dois sentidos da ponte fiquem fechados entre 05h e 09h, após determinação da Semobi; motivo é a realização da Corrida dos Bombeiros
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 jun 2023 às 15:41

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 15:41

Obras de ampliação na Terceira Ponte e construção de ciclovia
Terceira Ponte ficará fechada por cerca de quatro horas Crédito: Agis | Metalvix Engenharia | Consórcio Ferreira Guedes
Motoristas que trafegam pela Grande Vitória devem ficar atentos neste domingo (25): os dois sentidos da Terceira Ponte serão interditados a partir das 05h, para uma nova edição da Corrida dos Bombeiros.
De acordo com a RodoSol, concessionária da via, as pistas ficarão livres a partir das 09h. A determinação é da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Algumas rotas alternativas levantadas por A Gazeta podem ajudar quem precisar se deslocar entre Vitória Vila Velha. Confira abaixo:
3ª Ponte terá interdição total para corrida no domingo (25); veja rotas
  • Lindenberg, seguindo pela Segunda Ponte;
  • Pegando a Estrada de Capuaba, passando por Paul e saindo na Ponte Florentino Avidos, a Cinco Pontes;
  • Pegando o viaduto da Darly Santos (sobre a Lindenberg), pegando a Estrada de Capuaba, passando por Paul e saindo na Ponte Florentino Avidos, a Cinco Pontes;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados