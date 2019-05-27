Vítimas de acidente em Muqui seguiam para o trabalho

Acidente em Muqui,no Sul do Estado Crédito: Internauta

uma batida entre uma van e uma carreta na manhã desta segunda-feira (27) na Rodovia ES 393, em Muqui, no Sul do Estado. A carreta teria dado uma pane e a van que seguia atrás não conseguiu frear, de acordo com os motoristas e testemunhas. As vítimas seguiam para o trabalho em uma empresa de mármore. Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, sendo uma com gravidade, após. A carreta teria dado uma pane e a van que seguia atrás não conseguiu frear, de acordo com os motoristas e testemunhas. As vítimas seguiam para o trabalho em uma empresa de mármore.

Your browser does not support the audio element. Vítima de acidente em Muqui seguiam para o trabalho

O acidente ocorreu por volta das 6h20, no quilômetro 26 da BR 393, sentido Cachoeiro de Itapemirim. O impacto foi tão forte que a lateral da van ficou totalmente destruída. O veículo, que transportava trabalhadores de uma empresa de mármore de Muqui bateu na traseira do caminhão.

A dona de casa, Karla Cristina, mora bem em frente ao local e tomou um susto. "Foi por volta de seis e pouco, 7h, porque eu sempre acordo para arrumar minhas filhas para levar para a creche. Foi na hora que eu ouvi uma pancada e abri a porta da varanda correndo, saí e ouvi todo mundo gritando, pedindo socorro. E nisso um rapaz 'voou' para fora, foi parar embaixo da van, começou todo mundo juntar para poder ajudar”, contou.

Sete pessoas estavam na van. Um homem morreu na hora e outro, após internação na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. As outras quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Doutor Aluísio Filgueiras em Muqui e uma para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim.





Uma das vítimas é a mãe do garçom Ray Silva. Após ir ao hospital e conversar com a mãe, ele voltou ao local da batida. A mulher estava sentada no banco da frente da van.

“Segundo ela, eles estavam vindo para o serviço, foi quando o sol estava muito forte. Todos eles viram que o sol tava pegando muito no rosto do motorista. Quando o motorista da van tentou retirar (da carreta) já estava muito em cima. Ela conseguiu se jogar para cima do motorista e a outra vítima infelizmente não conseguiu e foi onde que bateu com tudo nas ferragens”, disse.

O acidente ocorreu próximo a uma parada de ônibus e entre os dois radares que ficam na entrada de Muqui. O motorista da carreta, Gilmar Melo, contou no local que parou o veículo depois que uma luz acendeu no painel, indicando problemas elétricos. “Aí eu fui parando, não havia acabado de parar e acendeu uma lâmpada de pane”, revelou.

O diretor do Sindimármore, Amarildo Monteiro, é morador da região. Ele conta que essa não é a primeira vez que um acidente como esse acontece nesse horário. “Entre 6h, 7h a questão da iluminação. O sol baixo tira a visibilidade sim de quem está vindo. Primeiro uma moto e agora esse veículo”, afirmou Monteiro.

O homem que morreu no local do acidente foi identificado como Josimar de Paula. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A identidade da pessoa que faleceu no hospital não foi revelada.