Vídeo: novo deslizamento de pedra assusta famílias em Castelo

Defesa Civil do município, Lúcio Cesconetti, uma nova parte das pedras caiu nesta manhã. A secretaria de Interior esteve no local pela manhã, porém, revela que não se pode intervir ainda na área sem laudo técnico da Defesa Civil Estadual. Segundo o coordenador dado município, Lúcio Cesconetti, uma nova parte das pedras caiu nesta manhã. A secretaria de Interior esteve no local pela manhã, porém, revela que não se pode intervir ainda na área sem laudo técnico da Defesa Civil Estadual.

“Um geólogo já esteve lá e fez a vistoria. Agora, dependemos de laudo da Defesa Civil Estadual para saber o que será feito. Temos que ter muito cuidado, pois há risco de outras pedras se soltarem. Esperamos que o laudo deve ficar pronto até o final da semana. Amanhã iremos ao local e com a ajuda de um drone queremos ver como está no topo, se há rachaduras”, conta o coordenador.

Cesconetti revela que uma família já está alocada na casa de vizinhos. Outras duas também foram orientadas a deixar o local a noite, por segurança. “Fizemos um desvio provisório para veículos pequenos e desobstruímos o curso do rio, pois o primeiro deslizamento obstruiu uma estrada e um córrego”, revela.

Na segunda-feira, uma equipe da Defesa Civil esteve no local e disse que a causa possível do deslizamento é um choque térmico - muito sol durante o dia e à noite com chuvas.