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Deslizamento

Vídeo: novo deslizamento de pedra assusta famílias em Castelo

Na segunda-feira, uma equipe da Defesa Civil esteve no local e disse que a causa possível do deslizamento é um choque térmico - muito sol durante o dia e à noite com chuvas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2019 às 17:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 17:40

Os moradores da comunidade de Lembrança, interior de Castelo, no Sul do Estado, amanheceram nesta terça-feira (05) assustados mais uma vez. Houve novo deslizamento de pedras e três famílias foram orientadas a sair do local. As primeiras pedras rolaram na madrugada da última segunda-feira (28).
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Lúcio Cesconetti, uma nova parte das pedras caiu nesta manhã. A secretaria de Interior esteve no local pela manhã, porém, revela que não se pode intervir ainda na área sem laudo técnico da Defesa Civil Estadual.
“Um geólogo já esteve lá e fez a vistoria. Agora, dependemos de laudo da Defesa Civil Estadual para saber o que será feito. Temos que ter muito cuidado, pois há risco de outras pedras se soltarem. Esperamos que o laudo deve ficar pronto até o final da semana. Amanhã iremos ao local e com a ajuda de um drone queremos ver como está no topo, se há rachaduras”, conta o coordenador.
Cesconetti revela que uma família já está alocada na casa de vizinhos. Outras duas também foram orientadas a deixar o local a noite, por segurança. “Fizemos um desvio provisório para veículos pequenos e desobstruímos o curso do rio, pois o primeiro deslizamento obstruiu uma estrada e um córrego”, revela.
Na segunda-feira, uma equipe da Defesa Civil esteve no local e disse que a causa possível do deslizamento é um choque térmico - muito sol durante o dia e à noite com chuvas.
Em nota, a Defesa Civil Estadual disse que o relatório deve ficar pronto na próxima sexta-feira (8). De imediato, as informações são de que aproximadamente 150 metros de rocha se deslocaram e ficaram depositadas em uma planície onde passa um córrego, fazendo com que haja um acumulo de água por falta de possibilidade de extravasamento. 

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