Vias às margens BR 262 em Ibatiba recebem obras de R$ 2 milhões

DNIT) autorizou nesta terça-feira (23) as obras de construção de duas vias paralelas às margens da BR 262, em Ibatiba, Região Caparaó. Obra de infraestrutura de mais de dois milhões começou no final de 2018 e vai até o mês de novembro deste ano. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes () autorizou nesta terça-feira (23) as obras de construção de duas vias paralelas às margens da BR 262, em, Região Caparaó. Obra de infraestrutura de mais de dois milhões começou no final de 2018 e vai até o mês de novembro deste ano.

Duas vias, às margens da rodovia que corta o município, que não eram pavimentadas, estão recebendo drenagem. Depois de calçadas, receberão ainda calçadão para pedestres e ciclovias. As obras terão 1.722 metros de pavimentação em blocos de concreto pré-moldado, 1,9 mil metros de drenagem, 3 mil m² de calçadas e ciclovias. As intervenções foram iniciadas em novembro de 2018 e estão previstas para serem finalizadas em novembro deste ano.

BR 262 que corta o município, entre os quilômetros 157 e 161, tem "característica predominantemente urbana". O departamento nacional, através de ofício enviado ao prefeito Luciano Salgado, justificou a autorização das obras por conta da "demanda social que irá atender", destacando que o trecho daque corta o município, entre os quilômetros 157 e 161, tem "característica predominantemente urbana".

O investimento, no valor de cerca de R$ 2 milhões, vem de convênio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) com a Prefeitura Municipal de Ibatiba.