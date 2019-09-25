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Vias às margens BR 262 em Ibatiba recebem obras de R$ 2 milhões

Obra de infraestrutura e pavimentação começou no final de 2018 e vai até o mês de novembro deste ano

Publicado em 

25 set 2019 às 14:27

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 14:27

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) autorizou nesta terça-feira (23) as obras de construção de duas vias paralelas às margens da BR 262, em Ibatiba, Região Caparaó. Obra de infraestrutura de mais de dois milhões começou no final de 2018 e vai até o mês de novembro deste ano.
Duas vias, às margens da rodovia que corta o município, que não eram pavimentadas, estão recebendo drenagem. Depois de calçadas, receberão ainda calçadão para pedestres e ciclovias. As obras terão 1.722 metros de pavimentação em blocos de concreto pré-moldado, 1,9 mil metros de drenagem, 3 mil m² de calçadas e ciclovias. As intervenções foram iniciadas em novembro de 2018 e estão previstas para serem finalizadas em novembro deste ano.
O departamento nacional, através de ofício enviado ao prefeito Luciano Salgado, justificou a autorização das obras por conta da "demanda social que irá atender", destacando que o trecho da BR 262 que corta o município, entre os quilômetros 157 e 161, tem "característica predominantemente urbana".
O investimento, no valor de cerca de R$ 2 milhões, vem de convênio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) com a Prefeitura Municipal de Ibatiba.
“Era um sonho da comunidade. São mais de 2 km de obras que privilegiam diretamente Vila Nova, Trocate e Floresta, mas que beneficia todo o município, já que fica no coração da BR. Além do dinheiro era necessária autorização, por seu ao lado de rodovia federal. Depois, numa segunda etapa captaremos recursos a iluminação e paisagismo”, concluiu o prefeito.

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