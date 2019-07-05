Ventos fortes derrubam árvores em Dores do Rio Preto

Uma ventania forte em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, derrubou árvores sobre fios de energia elétrica na tarde desta sexta-feira (05). Uma equipe da Polícia Militar Ambiental passava pelo local e ajudou a desobstruir a estrada na localidade de Mundo Novo.
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Segundo o sargento Elimar Andolfi, eles ajudaram a cortar com uma motosserra os dois eucaliptos que caíram, além de outra árvore. “As árvores romperam cabos de energia e também de internet”.
A concessionária de energia informou que as equipes já estão no local trabalhando na recomposição da rede afetada.
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