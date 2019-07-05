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Clima

Ventos fortes derrubam árvores em Dores do Rio Preto

Foram danificadas redes de energia e internet

Publicado em 

05 jul 2019 às 20:30

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 20:30

Polícia Militar Ambiental fez a retirada das árvores da pista Crédito: Divulgação/PMA
Uma ventania forte em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, derrubou árvores sobre fios de energia elétrica na tarde desta sexta-feira (05). Uma equipe da Polícia Militar Ambiental passava pelo local e ajudou a desobstruir a estrada na localidade de Mundo Novo.
VEJA VÍDEO
Segundo o sargento Elimar Andolfi, eles ajudaram a cortar com uma motosserra os dois eucaliptos que caíram, além de outra árvore. “As árvores romperam cabos de energia e também de internet”.
A concessionária de energia informou que as equipes já estão no local trabalhando na recomposição da rede afetada.
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