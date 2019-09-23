Ventania deixa moradores e comerciantes de Piúma sem energia

Moradores e comerciantes de Piúma, no Litoral Sul, começaram a segunda-feira (23) sem luz. Isso porque houve queda de energia em vários pontos da cidade devido aos ventos fortes que atingiram o município. Na Grande Vitória, a ventania também causou estragos.
O apagão em Piúma durou cerca de cinco horas, entre meia-noite e 5h da manhã desta segunda. A EDP informou que foram registradas interrupções pontuais no fornecimento de energia em razão da queda de árvores e de galhos sobre a rede elétrica.
Ainda de acordo com a EDP, as equipes técnicas foram imediatamente mobilizadas e seguem trabalhando na recomposição dos pontos da rede elétrica danificados. Pela manhã ainda havia, aproximadamente, 400 clientes de Piúma com o fornecimento interrompido e a energia está sendo restabelecida gradativamente.
A Prefeitura de Piúma informou que a Defesa Civil Municipal não recebeu nenhum chamado para atender danos causados pelos ventos e que também não foi avisada pela Defesa Civil Estadual sobre ressaca do mar.
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu alerta, no final de semana, sobre a aproximação e passagem de uma frente fria que poderia provocar ventos de direção Sul a Sudeste com intensidade de até 75 km/h, nas proximidades do litoral do estado do Espírito Santo, entre o dia 22 (domingo) à tarde e o dia 24 (terça) à tarde. Essa condição poderá ocasionar ondas de direção Sudoeste a Sudeste, em alto-mar, de 3 a 4 metros no mesmo trecho do litoral, entre o dia 23 (segunda) pela manhã e o dia 25 (quarta) pela manhã.