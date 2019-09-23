Ventania deixa moradores e comerciantes de Piúma sem energia

, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu alerta, no final de semana, sobre a aproximação e passagem de uma frente fria que poderia provocar ventos de direção Sul a Sudeste com intensidade de até 75 km/h, nas proximidades do litoral do estado do Espírito Santo, entre o dia 22 (domingo) à tarde e o dia 24 (terça) à tarde. Essa condição poderá ocasionar ondas de direção Sudoeste a Sudeste, em alto-mar, de 3 a 4 metros no mesmo trecho do litoral, entre o dia 23 (segunda) pela manhã e o dia 25 (quarta) pela manhã.