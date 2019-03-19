Vendedor morre após ter motocicleta atingida por carro em Alegre

O motorista, um idoso de 64 anos, contou para a Polícia Militar que passava pela Estrada da Prata, sentido Celina x Ibitirama, com muita chuva no momento, e ao passar por um trecho com lama no asfalto, seu veículo rodou na pista e colidiu com a motocicleta conduzida por José Gilberlandio, que seguia em sentido aposto.