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Acidente

Vendedor morre após ter motocicleta atingida por carro em Alegre

José Gilberlandio era natural do Ceará e não tem familiares no Espírito Santo

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:10

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:10
Corpo da vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um vendedor morreu e um idoso ficou ferido após uma batida entre um carro e uma motocicleta na noite desta segunda-feira (18) na Rodovia ES 387, na altura do distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó. Chovia na hora do acidente. José Gilberlandio da Silva morreu no local do acidente, que aconteceu por volta das 19h45.
O motorista, um idoso de 64 anos, contou para a Polícia Militar que passava pela Estrada da Prata, sentido Celina x Ibitirama, com muita chuva no momento, e ao passar por um trecho com lama no asfalto, seu veículo rodou na pista e colidiu com a motocicleta conduzida por José Gilberlandio, que seguia em sentido aposto.
A ambulância socorreu o motorista para o pronto-socorro de Alegre, pois ele apresentava algumas escoriações. José Gilberlandio morreu no local do acidente. Ele é natural do Ceará e não tem familiares no Espírito Santo, apenas amigos.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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