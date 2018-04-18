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Direto de Cachoeiro

Veja reação de Roberto Carlos ao receber presente de colégio do ES

Livro de poesias de colégio onde o Rei estudou na infância foi entregue no domingo por uma ex-professora

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:55
O cantor Roberto Carlos  que completará 77 anos de vida nesta quinta-feira (19)  agradeceu nesta quarta (18), em uma rede social, o presente que ganhou do colégio em que estudou na infância, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Um livro de poesias feitos por alunos da unidade foi entregue por uma ex-professora que foi ao show do Rei, no último domingo (15), em Vitória.
 
As poesias foram produzidas em 2009, pelos alunos do 1º ano do Colégio Jesus Cristo Rei, em comemoração aos 50 anos de carreira do cantor cachoeirense. Um agradecimento mais do que especial a todos do colégio Cristo Rei: Ir. Ercy Bahiense, diretora do colégio, à Vera Lúcia Pereira Dias da direção pedagógica, à professora Isabel Silotti pelo belíssimo trabalho junto aos alunos de Ensino Médio e principalmente a todos que com emoção e amor escreveram essas lindas poesias. Muito obrigado!, publicou.
O reconhecimento foi recebido com emoção pela direção da escola. Foi uma surpresa, gratificante. Nos sentimos próximos com o retorno dele. Fizemos o livro, mas na época não foi impresso. Desta vez, fizemos quatro cópias e mandamos uma à Irmã Fausta Ramos, de 94 anos, com quem ele ainda mantém contato. Ela foi ao show a convite dele e entregou o livro. Ele disse que iria ler com muito carinho, contou a diretora Irmã Ercy Bahiense da Fonseca.
Irmã Fausta Ramos reencontrou o ex-aluno Roberto Carlos em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Roberto Carlos estudou no  Colégio Jesus Cristo Rei durante a infância, onde recebeu as primeiras aulas de música. Em homenagem, uma das salas da escola, a de Música, recebe o nome do cantor.
 

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