  • Vargem Alta: idoso gravemente ferido em acidente com serra elétrica
Vargem Alta: idoso gravemente ferido em acidente com serra elétrica

Ele teve um corte profundo no abdômen durante a fabricação de comedouros de animais

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 19:10

Beatriz Caliman

Hospital Santa Casa de Misericórdia Crédito: Geizy Gomes
Um aposentado, de 72 anos, sofreu um acidente grave na manhã desta quinta-feira (24) em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. Ele teve um corte profundo no abdômen durante a fabricação de comedouros de animais, por conta de um acidente com a máquina de corte que quebrou e o atingiu.
> Acidente deixa feridos na Serra
O acidente aconteceu em uma propriedade rural da localidade de Santana. No momento do acidente, a vítima fazia comedouros com tambores, com um outro homem. Para isso, usava uma serra circular elétrica.
O disco da máquina quebrou e atingiu o aposentado, que sofreu um corte profundo, expondo o intestino. Funcionários de uma empresa de mármore, que estavam próximos, socorreram a vítima e a levaram até a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. 
> Leia mais matérias sobre Acidentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vargem Alta
Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

