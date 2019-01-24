Vargem Alta: idoso gravemente ferido em acidente com serra elétrica

Um aposentado, de 72 anos, sofreu um acidente grave na manhã desta quinta-feira (24) em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. Ele teve um corte profundo no abdômen durante a fabricação de comedouros de animais, por conta de um acidente com a máquina de corte que quebrou e o atingiu.
O acidente aconteceu em uma propriedade rural da localidade de Santana. No momento do acidente, a vítima fazia comedouros com tambores, com um outro homem. Para isso, usava uma serra circular elétrica.
O disco da máquina quebrou e atingiu o aposentado, que sofreu um corte profundo, expondo o intestino. Funcionários de uma empresa de mármore, que estavam próximos, socorreram a vítima e a levaram até a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
