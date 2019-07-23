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Resgate

Turistas mineiros são resgatados em praia de Guarapari

Dois homens, de 58 anos e 60 anos, entraram no mar revolto e tiveram de ser resgatados pelos guarda-vidas na Praia do Morro

Publicado em 

22 jul 2019 às 22:12

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 22:12

Turistas precisaram de ajuda para sair da água Crédito: Reprodução
Dois turistas mineiros, do município de Nova Lima, entraram no mar de ressaca na Praia do Morro, em Guarapari, nesta segunda-feira (22) e precisaram da ajuda dos guarda-vidas para conseguir sair da água.
O coordenador da equipe matutino de guarda vidas da Praia do Morro, Wallace Araújo Ramos, conta que o resgate foi gravado por outro guarda na areia, próximo ao posto 5.
> Problema da erosão em Meaípe, Guarapari, se arrasta há décadas
Nas imagens, os dois homens de 58 e 60 anos, são levados até a praia com o apoio de cinco profissionais. Não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.
VEJA VÍDEO
De acordo com o corpo de salvamento marítimo de Guarapari, do dia 13 até domingo (21) foram 42 pessoas resgatadas e 759 ações de prevenção a pessoas em áreas de risco no mar.

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