Turistas mineiros são resgatados em praia de Guarapari

Turistas precisaram de ajuda para sair da água Crédito: Reprodução

Guarapari, nesta segunda-feira (22) e precisaram da ajuda dos guarda-vidas para conseguir sair da água. Dois turistas mineiros, do município de Nova Lima, entraram no mar de ressaca na Praia do Morro, em, nesta segunda-feira (22) e precisaram da ajuda dos guarda-vidas para conseguir sair da água.

O coordenador da equipe matutino de guarda vidas da Praia do Morro, Wallace Araújo Ramos, conta que o resgate foi gravado por outro guarda na areia, próximo ao posto 5.

Nas imagens, os dois homens de 58 e 60 anos, são levados até a praia com o apoio de cinco profissionais. Não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

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