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Estelionato

Trio é preso por aplicar golpes contra idosos no Espírito Santo

Os golpes eram aplicados dentro de agências bancárias e lotéricas. As vítimas eram, na maioria, idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 15:16

Publicado em 

06 ago 2019 às 15:16
Três pessoas foram presas por aplicar golpes dentro de agências bancárias e lotéricas no Litoral Sul e em cidades da região. O trio foi detido na Grande Vitória, pela Polícia Civil de Piúma, com o apoio da Polícia Militar.
De acordo com o delegado David Santana, responsável pela prisão, eles vinham praticando o golpe pelo Litoral Sul e passaram em Alfredo Chaves, na Região Serrana, onde uma idosa foi vítima e perdeu todo o seu salário da aposentadoria, aproximadamente R$ 1.200,00.
O delegado disse que já estava monitorando os três, inclusive tinha o endereço deles. Com o ocorrido em Alfredo Chaves, a polícia foi até a residência, na Grande Vitória, e deu voz de prisão.
Os golpes eram aplicados dentro de agências bancárias e lotéricas. As vítimas eram, na maioria, idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência, que eram observadas enquanto realizavam saques. Uma pessoa, de dentro da agência, avisava aos que ficavam do lado de fora, esperando para abordar as vítimas.
Eles foram autuados por estelionato contra idosos, associação criminosa e, para um deles, foi acrescentado o crime de falsidade ideológica.

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