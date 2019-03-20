Três pessoas ficam feridas após batida entre carros no Caparaó

As causas do acidente ainda são desconhecidas Crédito: Colaborador Rede Gazeta - Alan Gonçalves

Três pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem de frente na noite desta terça-feira (19) na rodovia ES 484, localidade de Limoeiro, em Bom Jesus do Norte, na região do Caparaó. Um dos motoristas admitiu que ingeriu bebida alcoólica. Chovia no momento do acidente. A rodovia dá acesso a São José do Calçado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 22h, mas as causas ainda são desconhecidas. Os condutores dos dois veículos e um passageiro foram socorridos por uma ambulância para o Hospital de São José do Calçado.

A equipe foi até o hospital e foi informada pelo médico de plantão que um dos condutores havia declarado ter ingerido bebida alcoólica. Segundo a equipe médica, ele deveria ficar em observação do hospital. Dessa forma, após alta, ele será encaminhado para a Delegacia .