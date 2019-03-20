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Bom Jesus do Norte

Três pessoas ficam feridas após batida entre carros no Caparaó

Um dos motoristas admitiu que ingeriu bebida alcoólica

Publicado em 

20 mar 2019 às 15:31

Publicado em 20 de Março de 2019 às 15:31

As causas do acidente ainda são desconhecidas Crédito: Colaborador Rede Gazeta - Alan Gonçalves
Três pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem de frente na noite desta terça-feira (19) na rodovia ES 484, localidade de Limoeiro, em Bom Jesus do Norte, na região do Caparaó. Um dos motoristas admitiu que ingeriu bebida alcoólica. Chovia no momento do acidente. A rodovia dá acesso a São José do Calçado. 
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 22h, mas as causas ainda são desconhecidas. Os condutores dos dois veículos e um passageiro foram socorridos por uma ambulância para o Hospital de São José do Calçado.
A equipe foi até o hospital e foi informada pelo médico de plantão que um dos condutores havia declarado ter ingerido bebida alcoólica. Segundo a equipe médica, ele deveria ficar em observação do hospital. Dessa forma, após alta, ele será encaminhado para a Delegacia .
O transito chegou a ficar interditado aproximadamente 15 minutos no local do acidente. 

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