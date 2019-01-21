Termômetro registra 40º C em Cachoeiro nesta segunda-feira

Em Cachoeiro de Itapemirim o termômetro marcou 40º C às 13h Crédito: Geizy Gomes

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou uma das tardes mais quentes de 2019 nesta segunda-feira (21) e os termômetros da cidade não deixam mentir. Os aparelhos registraram a temperatura de 40ºC. Segundo o Incaper, nas áreas mais altas da Região Sul, a mínima é de 20°C e a máxima é de 32°C.

Para fugir do calorão, os cachoeirenses estão buscando muita água e sombras. Valéria Costa de 24 anos é frentista e diz que chega a tomar três banhos por dia quando está em casa. “Minha sorte é que em casa é um pouco mais fresco do que na rua. O ventilador fica ligado o dia todo tomou três banhos por dia. Na rua eu fico pingando”, contou.

Se para a Valéria não está fácil, imagina para o Ângelo Marcos de 47 anos que é pedreiro e trabalha ao Sol o dia inteiro. “Bebo muita água e procuro sombra porque o negócio tá horrível. Sempre morei em Cachoeiro e a gente acaba se adaptando, mas trabalho com obra, então encaro o Sol o dia todo”, disse.

CHOQUE TÉRMICO

Com os termômetros marcando entre 23ºC e 40ºC, o ar-condicionado torna-se um dos grandes aliados, mas as constantes entradas e saídas em ambientes climatizados podem causar problemas à saúde como arritmias cardíacas e alergias.

O clínico geral Gedião Seraphim explica que o choque térmico é caracterizado quando há uma mudança muito brusca de temperatura. “Você submete o seu corpo a uma temperatura muito quente ou muito fria ou vice versa. Sair de uma temperatura muito fria e passar para um ambiente muito quente, o organismo não tem tempo de se adaptar a essas mudanças bruscas”.

PREFEITURA ALTERA JORNADA DE TRABALHO

Por conta das altas temperaturas, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou uma alteração na jornada de trabalho dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE); desde o 16 de janeiro, está decidido que os profissionais vão trabalhar no período da manhã, das 7 às 13 horas de segunda a sexta-feira até o dia 28 de fevereiro deste ano.