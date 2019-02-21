Tempestade derruba torres de energia e provoca apagão no Sul do ES

Tempestade com ventos fortes e raios na tarde desta quarta-feira (20) deixou municípios do Sul do Estado sem energia elétrica. Duas torres de transmissão, que ficam no interior de, caíram durante o temporal.

Com o acidente, além de todo o município de Castelo,, Iúna,e o interior de Vargem Alta estão sem luz. Em Castelo, cidade com quase 40 mil habitantes está sem energia desde as 15h30.

De acordo com a concessionária de energia, EDP Escelsa, um forte temporal na região com muitas descargas e queda de muitas árvores e objetos sobre na rede elétrica causaram o apagão.

A EDP informou que equipes foram reforçadas e já estão em campo trabalhando para restabelecer o sistema o quanto antes.

Disse ainda que o difícil acesso aos locais da queda das torres, traz dificuldade no trânsito das equipes, fazendo necessário em alguns pontos a abertura de estradas, além da retirar árvores caídas. Tais situações demonstram a complexidade do serviço, que está sendo executado e com isso poderá afetar no tempo de normalização do sistema. Ainda não há previsão de retorno do serviço.