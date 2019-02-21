Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Tempestade derruba torres de energia e provoca apagão no Sul do ES
Chuva no ES

Tempestade derruba torres de energia e provoca apagão no Sul do ES

Tem cidade sem energia desde as 15 horas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 fev 2019 às 21:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 21:44

Torres caíram e causaram apagão em Castelo Crédito: EDP
Tempestade com ventos fortes e raios na tarde desta quarta-feira (20) deixou municípios do Sul do Estado sem energia elétrica. Duas torres de transmissão, que ficam no interior de Castelo, caíram durante o temporal.
Com o acidente, além de todo o município de Castelo, Venda Nova do Imigrante, Iúna, Muniz Freire e o interior de Vargem Alta estão sem luz. Em Castelo, cidade com quase 40 mil habitantes está sem energia desde as 15h30.
Torres de transmissão caíram no interior de Castelo Crédito: Divulgação/ EDP
De acordo com a concessionária de energia, EDP Escelsa, um forte temporal na região com muitas descargas e queda de muitas árvores e objetos sobre na rede elétrica causaram o apagão.
A EDP informou que equipes foram reforçadas e já estão em campo trabalhando para restabelecer o sistema o quanto antes.
> Chuva provoca estragos na Grande Vitória
Disse ainda que o difícil acesso aos locais da queda das torres, traz dificuldade no trânsito das equipes, fazendo necessário em alguns pontos a abertura de estradas, além da retirar árvores caídas. Tais situações demonstram a complexidade do serviço, que está sendo executado e com isso poderá afetar no tempo de normalização do sistema. Ainda não há previsão de retorno do serviço.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo chuva Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados