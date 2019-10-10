Suspeito de matar vizinha por romance não correspondido é preso em Iúna

O delegado Tiago Dornelles explicou que o suspeito tinha uma pretensão amorosa com a vítima, que não o correspondia. “Eles nunca tiveram um relacionamento. De acordo com algumas informações, o detido era vizinho da mulher e já teria tentado agarrá-la à força. No dia do crime, a vítima estava na organização de um evento na localidade e, quando foi para a casa da filha, foi surpreendida pelo suspeito. Ela foi morta com disparos de arma de fogo. Ele não confessou o crime.”