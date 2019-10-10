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Feminicídio

Suspeito de matar vizinha por romance não correspondido é preso em Iúna

O crime contra a empresária Rosimar Pacheco, de 49 anos, foi em setembro deste ano, na zona rural do município

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 19:54

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 out 2019 às 19:54
Suspeito de feminicídio é preso em Iúna Crédito: Polícia Civil
Foi preso nesta quinta-feira (10), em Iúna, no Caparaó Capixaba, o homem suspeito de ter assassinado a tiros a empresária Rosimar Pacheco, de 49 anos.  Ela foi morta a tiros, no dia 13 de setembro deste ano, no distrito de Pequiá, zona rural do município.
Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária, além do mandado de busca e apreensão na residência de Helio Jorge Espinoso Campos, de 53 anos, que teria assassinado Rosimar. Segundo a polícia, eles eram vizinhos. A empresada teria se recusado a namorar o suspeito, que é casado. Isso teria motivado o crime.
O delegado Tiago Dornelles explicou que o suspeito tinha uma pretensão amorosa com a vítima, que não o correspondia. “Eles nunca tiveram um relacionamento. De acordo com algumas informações, o detido era vizinho da mulher e já teria tentado agarrá-la à força. No dia do crime, a vítima estava na organização de um evento na localidade e, quando foi para a casa da filha, foi surpreendida pelo suspeito. Ela foi morta com disparos de arma de fogo. Ele não confessou o crime.”
Helio foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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