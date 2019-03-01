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Susto em Cachoeiro

Sem desconfiar de gravidez, jovem sente dor e tem parto em banheiro no ES

A pequena Laura nasceu medindo 48 cm e pesando 2,4 quilos

Publicado em 01 de Março de 2019 às 16:30

Publicado em 

01 mar 2019 às 16:30
Laura está bem, mas permanece internada Crédito: Reprodução
Uma jovem de 18 anos, que não sabia que estava grávida, deu à luz uma menina dentro do banheiro na madrugada desta quinta-feira (28) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. A pequena Laura nasceu medindo 48 cm e pesando 2.480 gramas após uma gestação de nove meses e dois dias. Durante o parto, a criança bateu com a cabeça no chão, mas não teve ferimentos graves.
A tia da adolescente, a dona de casa Daniele de Oliveira, 37 anos, contou que a sobrinha dorme na casa da vizinha tomando conta de uma menina enquanto a mãe trabalha. Mas ela acordou por volta de 1h30 sentindo dor e foi para o banheiro.
> Bebê empelicado bomba na web ao nascer fazendo biquinho e careta no ES
"Ela disse que começou a descer sangue e água e sentiu que o neném estava nascendo. No que ela levantou, ela tentou segurar o bebê, mas escorregou e bateu com a cabeça no chão. Só estava ela, o neném dela (uma menina de um ano e nove meses) e a menina que ela toma conta, que tem 12 anos", contou.
Vizinhos escutaram o desespero da jovem e acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros, que levou mãe e filha o Hospital Evangélico, ondem permanecem internadas. "A assistente social ligou e disse que o pediatra examinou e elas estão bem. Ficarão em observação até amanhã (sábado) ou domingo pelo fato dela não ter feito todos os exames de pré-Natal", explicou.
Daniele também disse que quando a sobrinha ficou grávida da primeira filha, que hoje tem um ano e nove meses, só descobriu que estava grávida quando completava sete meses. “Agora nós até desconfiamos, mas a menstruação dela estava vindo normalmente e chegamos a fazer dois testes de farmácia, que deram negativo”.
Uma irmã da adolescente doou algumas roupas de recém-nascido para a sobrinha. A família disse que agora está arrecadando doações, pois não foi preparado o enxoval da pequena Laura.
 

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