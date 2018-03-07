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Risco para pedestres

Rua é interditada após erosão em praia de Guarapari

Segundo a Defesa Civil, os imóveis do entorno não foram prejudicados. Prefeitura promete obras no local

Publicado em 07 de Março de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 14:23
Rua é interditada após erosão em praia de Guarapari Crédito: Divulgação - Defesa Civil Guarapari
Parte da orla da praia do Riacho, em Guarapari, foi interditada nesta terça-feira (06) após a erosão comprometer a estrutura da via. Os imóveis do entorno não foram prejudicados e já existe um projeto em andamento para a recuperação do local.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Romildo Seibert Scalzer, a erosão já acontece há anos, mas se tornou mais visível nos últimos dois anos. Após vistoria diária da Defesa Civil, verificamos que no sábado, domingo e segunda-feira o mar estava mais forte nesta área e destruiu muito a calçada e escavou por baixo. E, nas nossas visitas, o ideal foi a interdição, explicou.
Scalzer ainda disse que a parte que foi interditada é pouco utilizada por motoristas, pedestres e banhistas. A erosão já vem acontecendo há mais de dez anos, só que chegou em um determinado ponto que se tornou visível. Esta praia é pequena, uma área de um raio de 125 metros que foi interditado para evitar qualquer tipo de acidente, pois não tem condição de passar um carro, uma moto, disse.
A Defesa Civil ainda garantiu que os imóveis do local não foram prejudicados. Na orla só possui um edifício de seis ou sete andares . Ele não apresenta nenhuma fissura ou rachadura, garantiu.
PREFEITURA
O município de Guarapari informou, por meio de nota, que está tomando as medidas necessárias para a realização das obras no local, visando a recuperação da orla, nos moldes do que foi feito em Meaípe. Garantiu, ainda, que em breve a concorrência pública para execução das obras deverá ser lançada e, nesta terça-feira (06), o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal por apresentar risco a quem passa por lá.

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