Rua é interditada após erosão em praia de Guarapari Crédito: Divulgação - Defesa Civil Guarapari

Parte da orla da praia do Riacho, em Guarapari, foi interditada nesta terça-feira (06) após a erosão comprometer a estrutura da via. Os imóveis do entorno não foram prejudicados e já existe um projeto em andamento para a recuperação do local.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Romildo Seibert Scalzer, a erosão já acontece há anos, mas se tornou mais visível nos últimos dois anos. Após vistoria diária da Defesa Civil, verificamos que no sábado, domingo e segunda-feira o mar estava mais forte nesta área e destruiu muito a calçada e escavou por baixo. E, nas nossas visitas, o ideal foi a interdição, explicou.

Scalzer ainda disse que a parte que foi interditada é pouco utilizada por motoristas, pedestres e banhistas. A erosão já vem acontecendo há mais de dez anos, só que chegou em um determinado ponto que se tornou visível. Esta praia é pequena, uma área de um raio de 125 metros que foi interditado para evitar qualquer tipo de acidente, pois não tem condição de passar um carro, uma moto, disse.

A Defesa Civil ainda garantiu que os imóveis do local não foram prejudicados. Na orla só possui um edifício de seis ou sete andares . Ele não apresenta nenhuma fissura ou rachadura, garantiu.

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