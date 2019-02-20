Rodovia fica interditada após batida entre três carretas em Apiacá

A Rodovia ES 297, em Apiacá, no Sul do Estado, ficou totalmente interditada após um acidente entre três carretas na manhã desta quarta-feira (20). Ninguém se feriu com gravidade.
O acidente aconteceu por volta das 9h na altura do distrito de Iurú. Testemunhas contaram que a batida teria sido provocada após uma tentativa de ultrapassagem. Um engarrafamento de três quilômetros se formou na rodovia. Um dos motoristas teve um corte superficial no braço.
A rodovia liga Apiacá a Bom Jesus do Norte. A rota alternativa para os motoristas fugirem do engarrafamento é passar pela estrada da Usina Santa Isabel, passando por Bom Jesus do Itabapoana-RJ.