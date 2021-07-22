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Conheça as marcas mais lembradas

Reveja o Prêmio Gazeta de Cachoeiro com o jornalista Clayton Conservani

O evento foi transmitido ao vivo pelo site A Gazeta. O jornalista da Rede Globo falou sobre o desafio de se adaptar em diferentes cenários

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:12

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:12
O Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim foi realizado nesta quarta-feira (21), com a participação do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani, conhecido por suas reportagens nos lugares mais frios e gelados do mundo. Durante a transmissão, todos puderam conhecer as marcas que estão em primeiro lugar na memória dos consumidores em Cachoeiro.
Conservani, que é especializado em esportes radicais e  apresentador do programa Planeta Extremo, falou sobre como a pandemia tem exigido mudanças de comportamentos e novos métodos de trabalho para todas as profissões. A live teve a participação de centenas de pessoas e foi apresentada por Luana Esteves, apresentadora do programa Em Movimento da TV Gazeta.

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