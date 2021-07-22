Reveja o Prêmio Gazeta de Cachoeiro com o jornalista Clayton Conservani

O Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim foi realizado nesta quarta-feira (21), com a participação do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani, conhecido por suas reportagens nos lugares mais frios e gelados do mundo. Durante a transmissão, todos puderam conhecer as marcas que estão em primeiro lugar na memória dos consumidores em Cachoeiro.