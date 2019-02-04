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Queimadas

Área de Preservação Permanente é atingida por incêndio em Cachoeiro

Em Vargem Alta também teve registro de incêndios

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:52

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:52

Incêndio atinge área de Preservação Permanente em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online
Um incêndio destruiu parte da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cafundó, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Produtores da região relataram que animais morreram queimados. O incêndio começou por volta de 8h deste domingo (03) e foi até as 3h30 da madrugada de segunda-feira (04).
Pela manhã ainda haviam alguns focos de fumaça e dava pra ver bem o tamanho do estrago da área que ficou coberta pelas cinzas. As labaredas ficaram altas e a equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldade para conseguir controlar as chamas.
Os bombeiros só conseguiram chegar na área às 21h30. Durante o dia eles estavam atendendo outra ocorrência em Vargem Alta. A vegetação que fica às margens da rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo também ficou queimada. No total, aproximadamente 200 hectares ficaram destruídos, o que equivale a 200 campos de futebol.
Cercas, árvores, árvores, áreas preservadas e alguns animais foram atingidos pelas chamas.
VARGEM ALTA
Uma dona de casa de 32 anos que mora na comunidade de Vila Esperança, em Vargem Alta, contou que, somente na última semana, ela viu quatro focos de incêndio. “Hoje está pegando fogo de novo e não para. É a semana toda. Estou tendo que ficar com a janela fechada e o fogo só vai se alastrando”, contou.
Na comunidade de Guiomar também teve registro de incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros atuou no combate neste domingo e retornou por volta de 12h desta segunda-feira (04).
O Corpo de Bombeiros acredita que a maioria desses incêndios seja criminoso e pede que as pessoas denunciem.

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