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Marcas mais lembradas

Prêmio Gazeta Empresarial será lançado nesta quarta (21)

Clayton Conservani, jornalista da Rede Globo, irá participar da live, a partir das 20h

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:29

Publicado em 

20 jul 2021 às 11:29
Clayton Conservani participa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro
Clayton Conservani participa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Divulgação / Clayton Conservani
A 20ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim será lançada nesta quarta-feira (21), às 20h, com a participação do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani. O evento, que será em formato digital e transmitido pelo site A Gazeta, apresentará as marcas mais lembradas pelos consumidores na cidade.
Durante a live, Conservani, que é especializado em esportes radicais e apresentador do programa Planeta Extremo, irá falar sobre a importância de se adaptar nas mais inusitadas situações e superar os desafios.

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