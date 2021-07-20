Prêmio Gazeta Empresarial será lançado nesta quarta (21)

A 20ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim será lançada nesta quarta-feira (21), às 20h, com a participação do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani. O evento, que será em formato digital e transmitido pelo site A Gazeta, apresentará as marcas mais lembradas pelos consumidores na cidade.